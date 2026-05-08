În ediția difuzată pe 9 mai 2026, de la ora 9.00, pe Acasă TV, concurentul de la „Desafio: Aventura” vorbește despre sportul pe care l-a făcut, amintindu-și de Diana Mocanu, multiplă medaliată cu bronz, argint și aur la înot la Campionatele Europene și Mondiale, dar și la Jocurile Olimpice.

„M-am născut în anul 1986, la maternitatea din Galați, într-o zi cu foarte multă ninsoare. Pe vremea mea, în martie ningea. Am stat destul de mult cu bunicii. După aia cu părinții, până pe la 12 ani. La 12 ani, fiind parte din Centrul Olimpic Român la Înot, am plecat la Brăila. Am înotat cu Diana Mocanu. Suntem de aceeași vârstă. Ne-am antrenat împreună.

Cea mai mare parte a vieții, până la 20 de ani, eu am făcut înot fără să-mi doresc vreun titlu. Înotam din obișnuință. Nici măcar nu știam că pot să mă las de înot. Pentru mine asta era normalitatea! Mi-am dat seama că eram profund nefericit. Târziu am realizat că nu am fost talentat la înot. Doar eram foarte muncitor. Am o grămadă de medalii și am inclusiv un titlu internațional, dar prea multă muncă pentru prea puține rezultate”, spune Vladimir Drăghia în fața lui Marius Manole.

Marius Manole și Vladimir Drăghia la „Întrebarea Mesei Rotunde", emisiune difuzată pe Acasă TV

După ce a urmat Facultatea de Jurnalism, Vladimir Drăghia s-a îndreptat către televiziune.

„Am început să devin cunoscut când am ajuns la București, arătam bine datorită înotului. Am început să merg la castinguri, am început să iau castingurile, să filmez… și așa am ajuns cunoscut! Mi se pare că devine din ce în ce mai greu să fii definit de o meserie. Dacă e să mă întrebi ce facultate am terminat, am terminat Jurnalismul. Dar meseria pe care o am? Cea mai mare parte a timpului mi-o dedic îngrijirii copiilor. La ora 7.00 mă trezesc, mă îmbrac, ajut la pregătirea copiilor pentru școală, respectiv grădiniță, îi iau cu mașina. La întoarcere iau o cafea pentru soție, încep să răspund la mail-uri, să dau mail-uri… pentru proiectele mele din TV, din online! După care mă duc la cafea cu prietenii, după care am joc de padel, apoi se face după-amiază, iau copiii de la școală, îi duc să mănânce și o duc pe Zora la jiu-jitsu.

Trei zile pe săptămână fac asta cu ea. Face performanță, a fost la Europene, acum două zile s-a întors. Fac și eu cu ea, cu antrenor separat. Apoi acasă! Se face ora 20.30, le pregătim de somn… E o viață foarte bună, recunosc”, afirmă Vladimir Drăghia pe Acasă TV, în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”.

Ce semnifică tatuajele de pe brațul lui, de ce nu are țesut adipos, ce spune despre colegii lui de la „Desafio: Aventura”, care este următorul lui proiect și care este secretul fericirii aflați de la Vladimir Drăghia sâmbătă, 9 mai 2026, de la ora 9.00, la Acasă TV, în cadrul emisiunii „Întrebarea Mesei Rotunde”.

