Totul s-a petrecut luni, 18 aprilie, la Alexandria, unde un tractor, despre care prefectul de Teleorman Haralambie Epure susține că e al Primăriei Alexandra, descărca gunoaie pe un câmp de lângă oraș care era curățat de o echipă din care făcea parte prefectul.

Conform prefectului, circa 100 de oameni luau parte la o campanie de ecologizare, când au observat utilajul.

Acesta a descărcat moloz, iar conducătorul a avut un dialog cu prefectul.

Prefect: – Aici se aruncă gunoiul, domne, aici se aruncă? Domnule, nu vedeți că facem campanie de ecologizare aici? Vedeți că noi adunăm tot gunoiul? Cine v-a trimis, domnule?

Muncitor: – Păi, de la Primărie…

– Știți cine sunt?

– Da.

– Noi suntem de la prefectură, vă bateți joc de munca noastră?

– Păi nu…

„INCALIFICABIL gest făcut de Primăria Alexandria! Refuzul de a participa la campania de ecologizare l-aș înțelege prin prisma orgoliilor politice. Dar să-ți bagi joc de munca a 100 de oameni care tocmai făcuseră curățenie este de neînțeles. RUȘINE”, a scris pe pagina personală de Facebook Haralambie Epure, prefect de Teleorman și membru al Partidului Național Liberal.

În dimineața zilei de marți, Haralambie Epure susține că gunoiul a fost strâns de altă echipă a Primăriei, care l-a împins într-o groapă.

„Azi dimineață, gunoiul aruncat în timpul acțiunii de ecologizare de ieri de tractorul primăriei era împins în groapa de gunoi de un alt utilaj al instituției. Am fost la fața locului împreună cu reprezentanții Gărzii de Mediu Teleorman, însă, din nou, am avut parte de altă surpriză: pe o parte, Primăria Alexandria își corecta greșeala, pe cealaltă, reprezentanții unei societăți comerciale aruncau gunoiul. Unde credeți? Nu în groapa de gunoi. La fața locului a venit și Poliția Locală. A fost dată și amenda de rigoare, dar e regretabil că se întâmplă astfel de lucruri”, a completat Epure.

Recomandări VIDEO. Amenințare fără precedent a lui Lavrov: intervievat de un ziarist dintr-o țară nucleară, el spune că Rusia nu va folosi bomba atomică „în această etapă”

„Evenimentele s-au precipitat”

Contactat de Libertatea, Epure a menționat că Primăria Alexandria nu a dat explicații pentru că „lucrurile sunt clare și vorbesc de la sine”.

„În aceste ultime două zile, evenimentele s-au precipitat destul de mult. Primăria Alexandria nu prea obișnuiește să dea explicații. Ori ignoră cu desăvârșire, ori, atunci când face greșeli majore, încearcă să repare, dar fără să-și asume public gafele. De altfel, eu am fost foarte ocupat pe parcursul zilei de ieri, am stat la strâns deșeuri de la început până la sfârșit. Nu am făcut doar un gest de imagine, de câteva minute, și apoi să-mi văd de drum. Astăzi, la fel”, a spus Epure pentru Libertatea.

Am fost la fața locului cu reprezentanții instituțiilor abilitate să ia măsuri și am avut parte de surprize. Primăria încerca să remedieze gestul reprobabil de ieri, pe care, mai mult ca sigur, l-ar fi lăsat „nereparat” dacă nu i-aș fi prins asupra faptului Haralambie Epure

Ziarul a încercat să ia legătura și cu primarul Alexandriei, Victor Drăgușin, însă acesta nu a răspuns până la apariția articolului.

GSP.RO Anunț INCREDIBIL în familia fotbalistului care s-a combinat cu nepoata fostei sale soții!

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Joe Biden îi intoarce spatele lui Volodimir Zelenski. Mesajul transmis de Casa Albă, în urmă cu puțin timp

Observatornews.ro A fost identificat cel mai tânăr soldat rus ucis în Ucraina. "Mi-aș fi dorit să pot să îmi iau rămas bun de la tine, pentru ultima oară"

HOROSCOP Horoscop 19 aprilie 2022. Racii ar fi bine să plece, astăzi, de la o idee bună, un gând bun pe care să-l susțină întreaga zi

Știrileprotv.ro Ucrainenii au doborât un elicopter rusesc de 15 milioane de dolari cu o rachetă de 100 de dolari

Orangesport.ro Părinţii unui rus de pe Moskva, descoperire sinistră ajunşi la spitalul unde Rusia a anunţat că i-a trimis pe marinari. "Îmi vor şterge mesajul" şi a cerut copierea textului

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană