Un cuplu ucrainean neînarmat, „în vârstă”, care a înfruntat un grup de soldați ruși pe proprietatea lor, a devenit viral după ce videoclipul întâlnirii a fost publicat. „#UkrainianHeroes”, a scris vineri, pe Twitter, Ambasada SUA în Ucraina. „Astăzi salutăm acest cuplu în vârstă, care a rezistat soldaților ruși”.

#UkrainianHeroes: Today we salute this elderly couple, who stood up to three Russian soldiers. pic.twitter.com/GG7lZ8cfqx