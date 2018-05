Lia Solomon, doctor de medicină estetică la Milano, fosta ucenică a Anei Aslan, a dezvăluit din secretele tinereții veșnice. Pacienții ei au venit la ea pentru intervenții estetice și au plecat acasă și cu sfaturi de suflet, pentru o viață frumoasă și sănătoasă.

Sloganul Liei Solomon, doctor cu peste 45 de ani de experiență în geriatrie și medicină estetică, are moto-ul „frumusețe și sănătate”. Frumusețea o asociem de cele mai multe ori cu aspectul fizic, dar Lia Solomon, care toată viața ei a lucrat la îmbunătățirea aspectului pacienților ei, are sfaturi mai prețioase de atât. Nimic nu face mai bine la ten decât pacea interioară, mulțumirea, recunoștința și bunătatea.

„Trebuie să fim noi, cei care suntem. Și apoi trebuie să încercăm să avem un echilibru mental, este foarte important, să avem o stare sufletească bună. E greu să fii fericit, e greu să ai totul de la viață. Trebuie să ai și niște limite. Fiecare din noi poate să facă tot ce poate pentru a ajunge unde vrea, însă să ne dăm seama că nu putem avea totul în viață. Să nu dorim ceea ce este mult mai superior decât noi. Important este să ajungem la nivelul ăla la care să fim mulțumiți de noi. Trebuie să fii mulțumim de tine, de ceea ce ai făcut până la momentul respective”, spune doctorul care și-a deschis un cabinet la Milano în urmă cu 35 de ani. De atunci a avut ca pacienți personalități din administrația Italiană și jurnaliști.

Lia Solomon are 70 de ani, încă lucrează, este cochetă și elegantă, mereu veselă și feminină. A învățat în timp cum să dobândească aceste calități și cum să fie mulțumită de ceea ce are și de ceea ce este: „Aici îmi amintesc de perioada în care eram la București, la facultate, și ne uitam prin magazine și ultimul lucru care ajungea, imediat îl cumpărat pentru că îl voiam și nu se știa dacă mâine mai era. Și voiam să fim ca altcineva. Sau o bijuterie frumoasă dacă o vedeam la o femeie, o voiam și noi. Nu, aici pot să fac patru pași în Via Montenapoleone sau în Via Della Spiga, să mă uit la vitrinele foarte frumoase Bulgari sau Van Cleef și să văd bijuterii extraordinary de frumoase, niște ceasuri nemaipomenit de frumoase, dar nu doresc neapărat să le am. Îl apreciez și mă simt bine să văd un lucru atât de frumos.”

Trebuie să ne alocăm puțin timp pentru îngrijire și sănătate, sport, un moment de liniște, o carte, o plimbare, o vizită la coafor: „Ca să trăim mult și în frumusețe trebuie să avem timp pentru noi, în sensul că timpul trece așa repede și nu avem timp pentru noi, adică mă refer la sănătate. Trebuie în fiecare zi o oră sau o jumătate de oră măcar să o dedicăm pentru noi. Pentru a fi sănătoși, fiindcă sănătatea este ceea ce ne ajută să trăim mult. Sunt două variante, ori mori tânăr, ori trăiești mult și atunci îmbătrânești, așa că e important să îmbătrânești bine. Și astăzi cu toate posibilitățile și cu toată experiența pe care o avem, putem să trăim mult și din punct de vedere estetic, să arătăm bine. Trebuie însă să nu exagerăm și să nu atingem ridicolul”.

Spune senin că ea nu face nimic special ca să se mențină tânără în spirit. „Sunt mulțumită și recunoscătoare pentru tot ceea ce am făcut.”