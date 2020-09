„Bine că a plecat doamna de la Voluntari și câți bani a dat săraca. Tre să mă duc să-mi fac valiza că eu am serviciu la Bruxelles. Am o ședință importantă mâine se dicută problema din Belarus.

Am realizat scorul de la europarlamentare. Ne-am fi dorit mai mult. Suntem mulțumiți că nu am ajuns la nivelul ALDE sau Pro România. Dintre partidele mici, suntem cel mai mare partid. Vreau să-l felicit pe Nicușor Dan. Am văzut că doamna Firea speră să se schimbe spre dimineață. Aici nu ca la Geoană. Doamnă, mergeți acasă, la copii. Este un semn bun. Pe această polarizare, PMP trece pragul”, a spus Traian Băsescu.

Candidatul PMP la Primăria Capitalei a spus că este mulțumit de scorul pe care l-a înregistrat partidul său.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO | Incidente în ziua alegerilor locale în București

„Am văzut entuziasmul lui Ludovic. Are 17% în București, să zică bogdaproste că l-a luat sub subusoară Ludovic. N-a avut nici candidat, iar la CGMB a avut 17%. Pe această polarizare, PMP a dovedit că poate trece pragul electoral. Dumnezeu le-a așezat pe toate să fim toți mulțumiți. Și Nicușor Dan, și PMP peste prag. Sper că Nicușor Dan nu va prelua mandatul până nu retrage cele 400 de procese cu Primăria Capitalei”, a mai explicat fostul președinte al României.

Este prima competiție electorală uninominală pe care Traian Băsescu o pierde, el câștigând până acum două mandate ca primar al Capitalei, în 2000 și 2004, două mandate de șef al statului, în 2004 și 2009.

