Feliile de tort cu frișcă dispar rapid de pe masă. Paharele de șampanie se ciocnesc zgomotos. Părinți, mătuși, nepoți au umplut masa unei cofetării de lângă Universitatea de Studii din Milano. Cu toții au venit să o felicite pe Vera pentru absolvirea masteratului în mediere culturală și lingvistică. Tânăra își așază jucăuș coronița de absolventă pe cap și pozează cu zâmbete generoase. Printre cei prezenți este și Silvia Dumitrache, o activistă româncă pentru drepturile femeilor care a ajutat-o la documentarea lucrării de disertație.

O familie fericită care după acest eveniment se pregătește de un altul: nunta Verei. Iar italianca știe acum, 300 de pagini de documentare mai târziu, că sunt multe familii care nu pot fi împreună, familii care suportă despărțirea dureroasă, copii care nu-și văd mamele cu anii, femei sfâșiate de dor care stau închise în case străine unde lucrează ca îngrijitoare de bătrâni.

Și Vera Quarleri a avut pentru bunica sa o badantă, îngrijitoare, din România și bunicii ei care nu mai este îi dedică această lucrare. Și tuturor femeilor care merg, în ciuda suferinței, mai departe. „Felicitări tuturor româncelor, cum am spus și în lucrare. Admir foarte mult persoanele care iau această decizie de a pleca la muncă și reușesc să meargă înainte. Cu costul îmbolnăvirii, a problemelor, a dorului de copii… Ca să poți face asta, trebuie să ai c… Nu cred că vei putea folosi asta, mai bine tai. Trebuie să fie foarte puternice”, glumește Vera. Da, femeile din România trebuie să fie puternice ca să-și lase acasă soți și copii, singura lume pe care o cunosc, din nevoie.

Mame și copii care se sinucid din cauza dorului

Vera este profesoară de muzică și prin intermediul muncii ei a cunoscut multe povești dureroase. „Am cunoscut o fată tânără de 35 de ani care avea copii mari de 17-18 ani care pur și simplu a evadat din Moldova. Și-a refăcut viața aici fiindcă mama ei bea, soțul o bătea, a fugit fără nimic de acolo. Și o altă poveste, în sensul că ea și-a adus repede copiii aici. O altă fată, doamnă, care vine la lecțiile de franceză mi-a povestit că a fost foarte puternică fiindcă a trecut prin multe probleme, a stat cinci ani fără copii, dar apoi a reușit să-i aducă. Ea a fost avantajată fiindcă are un caracter puternic, nu s-a lăsat învinsă. Dar și-a văzut prietenele care au început să bea fiindcă nu s-au adaptat sau fumau sau își pierduseră plăcerea de a trăi”, povestește Vera.

Lucrarea sa numită „Mame transnaționale. Menținerea legăturii peste granițe” o va ajuta în activitatea sa cu copiii. „Când vezi un copil care pare agresiv, lipsit de respect, care nu se comportă conform normelor, trebuie să vezi în afara aparențelor. Este un semn de suferință. Mama rămâne mama. Și atunci când copilul nu-și are mama aproape, asta poate avea urmări ca adult. Vom avea o generație care nu va ști să gestioneze dragostea pentru propriul copil. Eu care am instinctul matern foarte dezvoltat, chiar dacă nu am copii încă, de multe ori am izbucnit în plâns urmărind reportajele, interviurile, toate declarațiile acestor copii care povestesc cât suferă, și mi-a provocat multă tristețe”, explică profesoara.

Practic, Vera a stârnit curiozitatea profesorilor ei care își doresc să studieze și mai mult tema. „Profesorii mei au fost foarte uimiți să afle că sunt mame care se sinucid fiindcă sunt depresive sau copii care se sinucid fiindcă nu pot trăi cu dorul de mamă, nu au mai putut suporta. Profesoara mea, coordonatoarea lucrării, sigur o va chema pe Silvia Dumitrache și va aprofunda fenomenul pentru mediul universitar și va aduce în atenția cazul mamelor transnaționale, Sindromul Italia, orfanii albi”, povestește Vera.

12 milioane de europeni au avut îngrijitoare sau femeie în casă ”la negru”, potrivit ultimului studiu realizat de Federația Europeană pentru Servicii Individuale și publicat pe 16 iunie, de Ziua Internațională a Muncii Domestice. Același studiu arată că în Europa sunt aproape 8 milioane de muncitori în acest sector al muncii la domiciliu.

Credem că autoritățile ar trebui să lanseze o campanie de informare cu privire la riscurile și beneficiile muncii în străinătate, mai ales când aceasta implică minori rămași singuri acasă și să gândească politici publice sociale pentru sprijinirea acestor familii despărțite din cauza sărăciei. Vă invităm să urmăriți Campania „Sindromul Italia. Copii bolnavi de dor de mama”, începută în 4 iunie, numai pe Libertatea.ro.

Am lansat un scurt ghid pentru părinții plecați, cei rămași acasă și pentru copii, coordonat de psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc. Autorități și societatea civilă vor dezbate în fiecare zi, din platoul Libertatea, problematica migrației și cum ne afectează ea pe toți. Și veți putea vedea și citi poveștile emoționante ale unor familii care au avut curajul să plece peste hotare, unii s-au întors, alții și-au luat familiile acolo, alții încă trăiesc despărțiți, dar și ale unor copii care trăiesc cu bunici sau alte rude, ale unor oameni mari care povestesc cum a fost să trăiască fără părinți. Am filmat în cele mai afectate zone, în Iași și Suceava, dar și în Milano, zonă din Italia unde sunt în jur de 150.000 de români. Cel puțin oficial.

