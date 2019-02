VIDEO&FOTO/ O altfel de plimbare, de Dragobete. Cina în tramvai prin Timișoara, ca-n Milano sau Bruxelles

Pentru al patrulea an consecutiv, o firmă organizatoare de evenimente din Timișoara i-a invitat pe îndrăgostiți la o plimbare pe cel mai vechi traseu de tramvai din Timișoara, prin cartierele istorice ale orașului. Linia 6 este chiar prima linie de tramvai din Timișoara și de pe teritoriul actual al României, dată în folosință în 1869.

„Prietenul meu iubește foarte mult trenurile, tramvaiele, orice merge pe șine și am zis că este o ocazie bună. A picat exact cu șase luni înainte de nuntă, mi s-a părut un cadou perfect. E foarte faină atmosfera”, ne-a mărturisit una dintre tinerele surprinse de logodnic cu acest cadou.

Cină de îndrăgostiți

Într-o atmosferă destinsă, cu muzică în surdină, îndrăgostiții s-au bucurat de cină în timp ce admirau clădirile istorice ale orașului. Meniul a fost compus din bărcuțe umplute cu ton, brânzeturi, nuci, struguri, pizza pane, dar și un fel principal de mâncare – piept de pui la grătar sau cotlet de porc cu sosuri delicioase, precum și desert, totul „pigmentat” cu vin alb sau roșu.

„Am vrut să vedem cum este, ca experiență, nu am mai fost până acum. Sincer, nu folosim transportul public și mi se pare fain, e interesant. Am ales să facem asta nu pentru că e Dragobetele, ci fiindcă este o experiență interesantă. E altceva decât o cină obișnuită, tramvaiul merge mai încet, ai timp să vezi altfel orașul”, ne-au mărturisit Carmen și Marius.

Cina în tramvai este o experiență unică, iar timișorenii au vrut să se simtă ca la Milano sau Bruxelles, unde, spun organizatorii, astfel de evenimente au loc destul de des.

„La început, a fost o idee nebunească, a avut foarte mare succes și apoi am văzut că există și la Milano și în Bruxelles. Anul trecut, cred că am reușit să o transformăm într-o experiență turistică, am avut turiști din București, Reșița, Deva, Arad, care au venit special să ia cina în tramvai. Participanții sunt foarte încântați și mulți au revenit. A fost un cuplu care după 40 de minute a plecat, avea un eveniment în familie și a venit totuși pentru 40 de minute”, ne-au mai declarat organizatorii.

