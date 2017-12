O țigară cu ”iarbă” din care a tras de câteva ori la îndemnul iubitului și, mai apoi, o doză de heroină care i s-a scurs în trup din vârful acului pe care tot el – omul despre care credea că va păși în viață alături de ea – i l-a înfipt în venă au aruncat-o în cel mai negru coșmar. O clipă de slăbiciune, de rătăcire urzită dintr-o iluzie au transformat-o pe Gina în personajul captiv al unei halucinante și cutremurătoare povești de viață, nefardată, în care tânăra a învățat să trăiască în teroare. Mai bine de un an și jumătate, femeia a încasat bătăi crunte de la iubitul ei care, în desele accese de furie necontrolată, a tăiat-o cu briceagul, i-a rupt dinții și i-a zdrobit oasele cu un baros.

Povestea incredibilă a femeii pe care, și acum, o cuprinde oroarea cu tentaculele ei de gheață atunci când groaznicele-i amintirile reînvie a început într-o seară lăsată amanet trecutului, în dormitorul pe care îl împărțea cu iubitul ei. Individul abia ieșise din pușcărie, iar ea, la ceva mai mult de 21 de ani, nimerise în anturajul lui la recomandarea unei amice. Atunci, într-o joacă periculoasă, a simțit gustul ”ierbii” și, pe când trupul și mintea îi erau deja amorțite de vălătucii de fum înțesați de stupefiant, Gina s-a trezit și cu un ac în venă. Prima doză de heroină din viața ei îi invada ființa și îi otrăvea viitorul. A fost începutul sfârșitului pentru fata care avea să se stingă pe picioare, puțin câte puțin, sub atacurile animalice ale celui care, chipurile, îi jurase iubire.

”El fusese coleg de celulă cu iubitul prietenei mele. Am vorbit cu el ceva vreme la telefon, din închisoare. A fost ca o glumă. M-am dus la el la vizită și apoi, când a ieșit, am ieșit de câteva ori la cafea. Ceva mai târziu ne-am mutat împreună la el. Acolo se vindea heroină, se făcea prostituție, se aduceau lucruri furate, dar eu nu am știut. Acum știu că am greșit…Mama nu l-a vrut de la început, mi-a zis să stau departe de el, dar eu nu am ascultat…Abia murise tata și eram distrusă. Eram într-o stare…”, pășește Gina printre amintiri.