Ploile torențiale au început de miercuri și au durat până vineri, fiind însoțite de rafale de vânt care au doborât copaci și linii electrice în toată regiunea. În zonele montane a nins abundent.

Chiar înainte de începerea furtunii, autoritățile locale au emis avertismente de evacuare pentru zonele considerate „vulnerabile la inundații fulgerătoare și viituri”, îndeosebi în apropierea dealurilor devastate anterior de incendii. Șoferii au fost îndemnați să evite călătoriile.

Praying for my people on the mountain. #wrightwood pic.twitter.com/NXUTJEfxTO — Rob Rivera aka The Flag Guy (@RobRivera524208) December 25, 2025

Deși precipitațiile s-au diminuat vineri, o avertizare de inundații a rămas în vigoare pentru o mare parte din sudul Californiei.

La Wrightwood, o stațiune montană cu aproximativ 5.000 de locuitori situată la o altitudine de 1.800 de metri, la 124 de kilometri nord-est de Los Angeles, inspectorii de siguranță au început evaluările inițiale ale pagubelor materiale.

Zeci de case au fost grav avariate de fluviile de noroi care s-au revărsat prin stațiune începând de miercuri, iar seviciile de intervenții au rămas în gardă în caz de alte scurgeri de resturi.

FLOOD RECOVERY: Crews worked around-the-clock on Christmas day to clear debris in Wrightwood, California after dangerous flooding and mudflows slammed the area on Wednesday. pic.twitter.com/Dx4iKIpEpQ — FOX Weather (@foxweather) December 26, 2025

„Avertismentele de evacuare pentru Wrightwood sunt încă în vigoare, iar toate drumurile din zonă sunt închise pentru toată lumea, cu excepția localnicilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Pompieri al comitatului San Bernardino, Ryan Beckers.

Misty Cheng, o contabilă în vârstă de 49 de ani care deține o casă de vacanță în Wrightwood, a aflat de la o vecină că proprietatea i-a fost înghițită de o alunecare de teren. „Casa mea este plină cu peste un metru și jumătate de noroi”, a mărturisit Cheng pentru Reuters.

„Am reușit să scot un camion plin de obiecte personale, în mare parte de la etajul doi, care a rămas neatins”, a spus ea. Fără asigurare împotriva inundațiilor, Cheng a creat o pagină GoFundMe pentru a strânge bani „pentru reparații”.

BREAKING: LIFE-THREATENING FLOODING IN SAN BERNARDINO COUNTY.



Flash flooding and debris flows are hitting Wrightwood, California, with water reaching homes and communities.



Evacuations are underway and Highway 2 is closed as conditions rapidly worsen.https://t.co/jbxkkDJ2Um pic.twitter.com/zwlQnahKuw — THEWATCHTOWERS (@THEWATCHTOWERS) December 25, 2025

Imaginile video postate de pompieri arată case și vehicule acoperite de noroi, în timp ce echipaje de intervenție începeau, cu buldozerele, să curețe drumurile blocate.

Ryan Beckers a precizat că echipajele de intervenție au salvat zeci de persoane care erau blocate de viituri și noroaie în vehiculele sau în casele lor. Nu au fost raportate victime.

