Incendiul din cartierul Pacific Palisades

Vedete precum Spencer Pratt, James Woods și Mark Hamill și-au părăsit în grabă locuințele de lux din calea focului.

Actorul Steve Guttenberg a ajutat pompierii să elibereze străzile de mașinile abandonate.

Spencer Pratt, în vârstă de 41 de ani, și soția sa Heidi Montag, 38 de ani, și-au pierdut casa în urma incendiului. Surse citate de Daily Mail spun că cuplul este devastat de pierderea suferită.

Sursa: X

James Woods, actor nominalizat la Oscar, a postat pe rețelele sociale imagini cu o casă cuprinsă de flăcări la doar două străzi distanță de proprietatea sa. El a declarat că a fost nevoit să-și evacueze familia, neștiind care este starea casei sale.

Woods a afirmat de asemenea că mulți dintre vecinii săi nu mai au asigurare, după ce o „companie importantă” ar fi anulat mai multe polițe în urmă cu patru luni.

Mark Hamill, cunoscut pentru rolul din Star Wars, a povestit cum a fost evacuat „în ultimul moment” din casa sa din Malibu. El a descris incendiul drept „cel mai teribil” de la cel din 1993.

Steve Guttenberg, în vârstă de 66 de ani, a sărit în ajutorul pompierilor, mutând mașinile abandonate pentru a face loc autospecialelor.

Video shows bulldozer shoving cars abandoned on Sunset Blvd near #PalisadesFire. One driver tells us he had no choice but to leave his car after first responders instructed people to get out and leave immediately. @NBCNews @NBCLA pic.twitter.com/xDHhtdBBuE — Katherine Picazo (@katnbcla) January 8, 2025

„Este foarte important ca toată lumea să se unească și să nu-și facă griji pentru bunurile personale. Pur și simplu plecați”, a declarat actorul pentru KTLA.

Eugene Levy, considerat primarul onorific al Pacific Palisades, a relatat pentru Los Angeles Times cum a rămas blocat în traficul creat de locuitorii care fugeau din calea flăcărilor.

Alte incendii în zonă

Un al doilea incendiu, numit Eaton Fire, a izbucnit la aproximativ 50 km în interiorul uscatului, lângă Pasadena. Acesta s-a extins rapid de la 80 la 400 de hectare în doar câteva ore, conform Cal Fire.

🚨 #BREAKING: The Palisades Fire has expanded to over 5,000 acres, and over 1,000 structures have already been lost



There is a “high number of significant injuries,” per LAFD



Multiple fatalities reported in the Eaton Fire as well.



Both are expanding.

pic.twitter.com/eeQT7QCp6z — Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2025

Mandy Moore și-a evacuat casa din Pasadena împreună cu cei trei copii ai săi. Actrița în vârstă de 40 de ani a anunțat pe Instagram că familia și animalele lor de companie sunt în siguranță.

Un al treilea incendiu, numit Hurst Fire, a izbucnit în Sylmar, în Valea San Fernando, la nord-vest de Los Angeles, determinând evacuarea unor rezidenți din apropiere.

#BREAKING

Emergency officials request 5 Fwy shutdown due to Hurst Fire. Avoid area, find alternate routes. pic.twitter.com/GC8j2Ix2zt — G7 News (@G7news24) January 8, 2025

Celebrități afectate

Incendiile amenință cartiere în care locuiesc numeroase vedete de la Hollywood, printre care Ben Affleck, Tom Hanks, Miles Teller și familia Kardashian.

Ben Affleck a fost surprins întorcându-se acasă în Pacific Palisades, cu o expresie șocată pe față la vederea fumului gros. Incendiul a dus și la anularea mai multor premiere de film, inclusiv cea a peliculei „Unstoppable” cu fosta sa soție Jennifer Lopez.

Petra Ecclestone și soțul ei Sam Palmer și-au evacuat și ei conacul din Los Angeles împreună cu copiii. Palmer a postat pe Instagram imagini cu fumul dens de deasupra autostrăzii aglomerate, scriind: „Este atât de înfricoșător”.

Mai târziu, el a anunțat că familia este „în siguranță” și că „casa este acum în mâinile lui Dumnezeu”, adăugând că se roagă pentru „un miracol”.

Eforturile pompierilor

Pompierii continuă să lupte cu incendiile violente din suburbiile Los Angeles-ului, care au mistuit clădiri și au provocat evacuări în panică. Vânturile puternice, de intensitatea unui uragan, au alimentat extinderea rapidă a flăcărilor.

Locuitorii înspăimântați și-au abandonat mașinile pe una dintre puținele șosele de acces din zona exclusivistă Pacific Palisades, fugind pe jos din calea incendiului care a cuprins deja 1.200 de hectare.

HORRIFIC fire storm in LA. Reaching the ocean. PCH pic.twitter.com/aVpL7pGSfI — Matt Finn (@MattFinnFNC) January 8, 2025

Steve Guttenberg a declarat pentru KTLA că prietenii săi au fost împiedicați să evacueze zona din cauza mașinilor abandonate pe drum. El a îndemnat oamenii să-și lase cheile în mașini dacă sunt nevoiți să le părăsească, pentru ca acestea să poată fi mutate pentru a face loc autospecialelor de pompieri.

„Este foarte important ca toată lumea să se unească și să nu-și facă griji pentru bunurile personale. Pur și simplu plecați”, a spus actorul. „Luați-vă persoanele dragi și plecați”, a mai transmis el.

James Woods a postat o serie de fotografii și clipuri video documentând pagubele, lăudând eforturile echipelor de intervenție.

#PalisadesFire Beloved actor James Woods about ready to evacuate as fire encroaches in his home.



Say a prayer. 🙏 pic.twitter.com/nhXLtP86sj — Moni 💕 (@MoniFunGirl) January 7, 2025

„Am fost binecuvântați să avem departamentele de pompieri și poliție din LA făcându-și treaba atât de bine”, a scris Woods. „Suntem în siguranță și am plecat”.

„Sunt mai multe școli elementare în cartierul nostru și a existat un efort comunitar enorm pentru a evacua copiii în siguranță. Nu pot vorbi mai frumos despre pompierii din LA și LAPD”, a adăugat actorul.

Impactul asupra comunității

Incendiile au un impact devastator asupra comunităților afectate, nu doar asupra celebrităților. Mii de oameni obișnuiți și-au pierdut casele sau au fost forțați să-și părăsească locuințele.

Antrenorul echipei Golden State Warriors, Steve Kerr, a dezvăluit într-o conferință de presă că mama sa a fost nevoită să fugă din Palisades. El a confirmat de asemenea că casa familiei unui membru al staff-ului echipei, Everett Dayton, a fost distrusă de flăcări.

„Tot ce văd și citesc este pur și simplu terifiant”, a spus Kerr.

Autoritățile continuă eforturile de stingere a incendiilor și evacuare a zonelor amenințate. Rezidenții sunt sfătuiți să urmeze instrucțiunile oficiale și să rămână în alertă, dat fiind că situația rămâne extrem de volatilă.

Aceste incendii sunt printre cele mai grave care au lovit zona Los Angeles în ultimii ani. Combinația dintre vegetația uscată, vânturile puternice și temperaturile ridicate a creat condiții ideale pentru propagarea rapidă a flăcărilor.

My son who lives in LA just texted me this video HS! #lafire pic.twitter.com/Mwkm8CQ8Za — rmpopop (@rmourpoppop) January 7, 2025

Experții avertizează că schimbările climatice vor face ca astfel de evenimente extreme să devină tot mai frecvente în viitor. Este nevoie de eforturi susținute atât pentru prevenirea incendiilor, cât și pentru adaptarea comunităților la noile realități climatice.

În timp ce pompierii continuă lupta cu flăcările, comunitatea din Los Angeles se mobilizează pentru a-i ajuta pe cei afectați. Numeroase organizații caritabile și voluntari oferă adăpost și asistență celor evacuați.

Autoritățile îndeamnă publicul să rămână vigilent și să urmeze cu strictețe instrucțiunile de evacuare.

