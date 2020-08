Violențe în orașul suedez Malmö după ce un Coran a fost ars de extremiști. 15 persoane au fost arestate

Manifestanții au aruncat cu obiecte în poliţişti şi au incendiat autoturisme și anvelope.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Rickard Lindqvist, a vorbit despre ”tulburări persistente și violente asupra cărora nu avem control”.

15 persoane au fost arestate, 8 polițiști au fost răniți. Autoritățile au reușit să stăpânească situația în jurul orei 3.00, după ce incidentele au început în jurul orei 19.30, scrie cotidianul suedez Aftonbladet.

Quran burning in #rosengård #malmö #sweden escalated. @ISCResearch pic.twitter.com/0fsfKmVYwf — ?Dissent?ing Id?ea Disp?en?ser ??️‍???? (@zyQAs0Xfl40taD) August 28, 2020

Muslims are rioting in Malmo because someone set fire to the Koran. pic.twitter.com/Fradmku9Te — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 28, 2020

Mai devreme în cursul zilei, un Coran a fost ars în Malmö de către extremiştii de dreapta.

Aftonbladet notează că mai multe activităţi împotriva islamului au avut loc vineri la Malmö, remarcând incidentul în care trei bărbaţi au ars o copie a Coranului într-o piaţă publică.

Protestele anti-islamice au avut loc după ce liderului partidului politic danez de extremă dreapta Hard Line, Rasmus Paludan, 38 de ani, i s-a refuzat permisiunea de a avea o întâlnire la Malmö, fiind oprit la graniţa cu Suedia.

Foto: EPA