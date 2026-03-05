Un instrument legendar, estimat la 10 milioane de euro

Este vorba despre vioara Stradivarius 1729 „Ex Ernst”, o capodoperă a celebrului lutier italian Antonio Stradivari. Dreptul de a folosi instrumentul i-a fost acordat violonistului Răzvan Stoica, după ce a câștigat marele premiu la International Stradivarius Competition de la Salzburg în anul 2009, scrie Filarmonica de Stat Oradea.

Potrivit reprezentanților artistului, acordul a intrat în vigoare pe 25 februarie 2026 și îi oferă violonistului român dreptul de utilizare pentru 25 de ani, o distincție extrem de rară în lumea muzicii clasice.

Vioara „Ex Ernst” a fost construită în 1729, în perioada de aur a atelierului lui Antonio Stradivari. Instrumentele realizate în acei ani sunt considerate printre cele mai valoroase din istoria muzicii.

Specialiștii spun că această vioară impresionează prin:

profunzimea și claritatea sunetului

echilibrul timbral

capacitatea de proiecție în sălile mari de concert

Tocmai aceste calități fac ca instrumentul să fie extrem de dificil de stăpânit și să poată fi folosit doar de violoniști cu tehnică și maturitate artistică excepționale.

Cine este violonistul Răzvan Stoica

Răzvan Stoica este unul dintre cei mai premiați violoniști români ai generației sale. De-a lungul carierei, a obținut peste 24 de premii naționale și internaționale la competiții importante, printre care Concursul Perosi din Tortona, Concursul Olimpic de vioară din România și Concursul de Duo de la Bolzano, Italia.

Răzvan Stoica a urcat pe scene prestigioase din Europa, atât ca solist invitat, cât și în recital. Printre sălile în care a concertat se numără Royal Concertgebouw din Amsterdam, Théâtre des Champs-Élysées din Paris, Teatro Carlo Felice din Genova, Teatro San Barnaba din Brescia sau Palacio de Festivales din Santander.

Muzica de cameră are un rol important în activitatea sa. Din 1996, artistul formează Duo Stoica împreună cu sora sa, pianista Andreea Stoica, cu care susține frecvent recitaluri, notează Aliud Records.

Violonistul are și un catalog important de înregistrări. Printre cele mai cunoscute se numără interpretarea „24 de Capricii” de Niccolò Paganini și „Simfonia spaniolă pentru vioară și orchestră, op. 21” de Édouard Lalo, realizată alături de Orchestra Academiei Beethoven din Cracovia.

Cântă cu vioara Stradivarius și în proiecte educaționale pentru elevi

Răzvan Stoica folosește vioara Stradivarius „Ex-Ernst” și în proiecte educaționale dedicate tinerilor. Violonistul participă la programul „Un Stradivarius în școli”, un proiect prin care muzica clasică ajunge direct în licee și colegii din România.

De la prima stagiunea din anul 2023 și până în prezent, „Un Stradivarius în școli” a fost susținut în 19 colegii naționale, licee, școli din București, Iași, Suceava, Neamț, ajungând la peste 3400 elevi și peste 100 cadre didactice.

Inițiativa face parte din programul cultural „Muzica inspiră”, derulat de Fundația Culturală Gaudium Animae, care își propune să apropie elevii de muzica clasică și de instrumente rare precum vioara Stradivarius, notează Radio Iași.

Un privilegiu rar în lumea muzicii clasice

Acordarea dreptului de a cânta pe o vioară Stradivarius pentru o perioadă atât de lungă este considerată o mare onoare. În mod obișnuit, aceste instrumente de patrimoniu sunt împrumutate artiștilor pentru perioade limitate și doar după competiții sau selecții extrem de riguroase.

În cazul lui Răzvan Stoica, succesul la International Stradivarius Competition de la Salzburg a fost momentul decisiv care i-a adus acest privilegiu.

În următorii 25 de ani, violonistul român va urca pe scenele lumii cu unul dintre cele mai prețioase instrumente create vreodată, continuând tradiția începută acum aproape trei secole în atelierul lui Antonio Stradivari.

