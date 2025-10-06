Potrivit lui Siluanov, regimul de la Moscova mizează să strângă bani mai ales din creșterea TVA de la 20 la 22%. The Moscow Times notează că această măsură va avea un impact direct asupra creșterii prețurilor.

O notă explicativă la noua lege bugetară arată că autoritățile ruse se așteaptă să colecteze anul viitor 1,189 trilioane de ruble suplimentare prin creșterea TVA. „Estimăm că valoarea totală a modificărilor de impozite, care vor crește veniturile bugetare, va fi de 2,3 trilioane de ruble anul viitor”, a declarat Anton Siluanov.

Pe lângă creșterea TVA, regimul de la Moscova a decis să elimine unele facilități fiscale pentru companiile IT, care în prezent plătesc primele de asigurare la o cotă redusă de 7,6% (cota va crește la 15%).

„Noul buget arată că rușii vor plăti pentru război”, remarcă Aleksandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Rusia Eurasia.

Trezoreria rusă are nevoie de bani pentru a acoperi deficitul rezultat din cheltuielile masive pentru războiul din Ucraina: 12,9 trilioane de ruble (132,4 miliarde de euro), sau aproape 30% din buget, au fost alocate oficial în acest scop pentru anul viitor. Suma totală este estimată la peste 170 de miliarde de euro.

Or, forțele de securitate (armata, Ministerul Afacerilor Interne, Garda Națională, Comitetul de Investigații, Serviciul Penitenciar Federal și alte agenții) consumă aproape 40% din cheltuielile trezoreriei.

Conform estimărilor Ministerului Finanțelor, deficitul bugetar se va ridica la 5,7 trilioane de ruble anul acesta, 3,8 trilioane de ruble anul viitor și încă 6,7 trilioane de ruble în total pentru perioada 2027-2028.

Autoritățile ruse caută modalități de a stabiliza situația bugetară și, în acest scop, majorează impozitele și reduc cheltuielile, notează Serghei Suverov, strateg de investiții la Aricapital Management Company. Deși creșterea poverii fiscale asupra cetățenilor poate îmbunătăți veniturile bugetare, aceasta va „afecta cererea consumatorilor și, prin urmare, va încetini creșterea economică”, avertizează Suverov.

Guvernul rus a realizat în cursul acestui cea mai mare reformă fiscală din ultimele decenii, care a presupus majorarea impozitului pe profit, introducerea unui sistem diferențiat de impozitare pe venit și creșterea taxelor și accizelor, inclusiv pe combustibil.

Conform calculelor Ministerului rus al Finanțelor, toate aceste măsuri ar urma să aducă 17 trilioane de ruble (174,5 miliarde de euro) în vistieria statului rus în perioada 2025-2030.

