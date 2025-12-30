Kremlinul a confirmat marți, conform raportului EFE, că singurii lideri europeni felicitați de liderul rus sunt prim-miniștrii Ungariei și Slovaciei, respectiv Viktor Orban și Robert Fico.

„Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis urări de Crăciun și pentru Noul An 2026 șefilor de stat și de guvern străini”, a declarat serviciul de presă al Președinției Ruse.

Printre destinatarii mesajelor se numără și Papa Leon al XIV-lea, președintele american Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și premierul indian Narendra Modi.

Putin a mai trimis felicitări liderului nord-coreean Kim Jong-un și președintelui sud-african Cyril Ramaphosa.

Liderii din America Latină, inclusiv președintele Braziliei, Lula da Silva, Nicolas Maduro din Venezuela, Miguel Diaz-Canel din Cuba, precum și Daniel Ortega și Rosario Murillo din Nicaragua, au primit, de asemenea, mesaje de sărbători.

În plus, urările de Crăciun și Anul Nou au fost adresate și liderilor din fostele republici sovietice, dar și din alte țări din Asia și Africa.