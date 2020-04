De Eduard Apostol,

Cifrele pandemiei de coronavirus din Belgia sunt înfiorătoare comparativ cu ale noastre. Peste 30.000 de oameni contaminați cu COVID-19, peste 3.900 de morți, doar într-o zi normală de la mijlocul săptămânii fiind atâția morți câți s-au adunat în România de când a început pandemia. Dar belgienii par mai relaxați decât noi!

”Am avut doi vecini bătrâni contaminați, acum sunt bine”

Povestește Vladimir Screciu, fost fotbalist la U Craiova, acum jucătorul lui Gent: ”Eu sunt singur cuc aici, locuiesc pe mai departe în Gent. Belgienii nu sunt panicați, cred că eu sunt cel mai înfricoșat de pe aici, mai ales alimentat de știrile pe care le citesc din România. a apărut și la știri în Belgia, e terifiant ce e acolo. În imobilul în care stau aici, unul de 4 etaje, au fost doi bătrânei contaminați cu coronavirus, au fost la spital, au revenit, sunt în regulă acum. Nimeni nu s-a speriat, nu s-a baricadat în casă, viața a continuat normal în bloc. Am un market la doi pași de apartament, un minut distanță, iar parcul e vizavi. Mă duc la două-trei zile, cumpăr ce-mi trebuie, apoi mă întorc acasă”.

Centrul orașului Gent e pustiu



Dimineața devreme și seara târziu mă duc să alerg în parc. În timpul zilei, sunt mulți oameni în parc, mai ales bătrâni, nu și pe străzi. Fie se plimbă, își fac traseul, apoi merg acasă, fie mai vorbesc câte doi, la o distanță de doi metri unul de celălalt

Vladimir Screciu

Clubul i-a intrat în insolvență

Familia îi este la Corabia, în județul Olt, el a ales să rămână în Belgia. ”Tocmai mă întorsesem de câteva zile din România, când m-a prins starea de urgență aici. Am fost blocat, inițial, pentru antrenamente, iar când s-a suspendat campionatul am realizat că risc prea mult să mai plec în România, fiindcă nu știam exact unde și cât aș putea fi ținut în carantină. Miercuri dimineață am primit altă veste proastă, am fost anunțați că Lommel a intrat în insolvență, că nu mai poate plăti salariile. Eu nu sunt foarte afectat, sunt plătit în continuare de Gent. Ar mai fi trebuit să iau niște prime de la Lommel, dar renunț la ele în condițiile în care colegii mei de echipă și-așa nu sunt plătiți de vreo două luni. Și fotbaliștii, și oamenii care sunt băgați în șomaj tehnic în Belgia iau 2.300 de euro brut, adică 1.200 de euro net”, a povestit Vladi.

Lommel, clubul la care juca Screciu sub formă de împrumut, i-a anunțat pe jucători că nu-i mai poate plăti

Prin comparație, în România, cei cu contractele suspendate iau de la stat aproximativ 500 de euro, 2.400 de lei pe lună.

