„Sunt recunoscător României pentru contribuția sa substanțială la capacitățile de apărare ale țării noastre. îi sunt recunoscător președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinirea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Simțim sprijinul politic și de apărare din partea partenerilor noștri”, a scris liderul ucrainean într-un mesaj publicat pe contul său de Twitter.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to @KlausIohannis for supporting Ukraine's membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners.?????