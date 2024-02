„În ceea ce privește războiul de pe teren, este în impas, asta e un lucru cert. Au fost întârzieri cu (n.r. – livrarea de) echipamente, iar întârzierile înseamnă probleme. Luptăm împotriva teroriștilor care au una dintre cele mai mari armate din lume. Muniția nu este suficientă, avem nevoie de echipamente moderne”, a spus Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat însă că, și în aceste condiții, armata rusă nu a putut avansa semnificativ în teritoriul ucrainean, fiind oprită de trupele ucrainene.

„În (n.r. – ultimii) doi ani, important este că am reușit să ne apărăm statul. Aproximativ 26% din teritoriul țării este încă sub ocupație, dar vedem că armata rusă nu poate face progrese semnificative. Am oprit-o”, a declarat Volodimir Zelenski.

Președintele Ucrainei s-a declarat mulțumit de „operațiunile navale” care au obținut „rezultate pozitive”.

Potrivit lui Zelenski, „Rusia a pierdut o mulțime de nave”, iar Ucraina, în ciuda presiunilor inamicului, a reușit să înființeze „un coridor pentru cereale în Marea Neagră”.

În noiembrie anul trecut, comandant Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zajujnîi, a anunțat că războiul a intrat în impas și este „blocat”, fiind contrazis, atunci, de alți oficiali ucraineni.

„Cel mai mare risc cu războiul de tranșee este că poate dura ani și poate epuiza statul ucrainean”, avertiza Valeri Zalujnîi.

Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski i-a cerut lui Valeri Zalujnîi să demisioneze de la conducerea armatei ucrainene, însă generalul a refuzat.



