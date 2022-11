„Poziţia mea personală şi cea a Ucrainei este că, dacă liderul Federaţiei Ruse participă, atunci Ucraina nu va participa”, a declarat președintele ucrainean.

„Să vedem, au mai rămas câteva zile”, le-a mai spus Zelenski reporterilor, în cadrul unei conferinţe de presă comună cu preşedinta Greciei, Katerina Sakellaropoulou.

Zelenski a fost invitat de către Indonezia să participe la summitul din noiembrie, chiar dacă Ucraina nu este membră a G20, şi anunţase anterior că va participa, cel puţin prin videoconferință.

Vladimir Putin, invitat de preşedintele indonezian Joko Widodo, nu a anunţat încă dacă a decis sau nu să participe fizic la summitul de pe insula Bali.

Jakarta, care şi-a menţinut o atitudine neutră faţă de conflictul din Ucraina, a fost presată de statele occidentale să îl excludă pe Vladimir Putin de la eveniment.

„Am avut o convorbire telefonică cu preşedintele Indoneziei, Joko Widodo. Am discutat despre importanţa continuării Iniţiativei privind cerealele. Ucraina este pregătită să continue să fie garantul securităţii alimentare globale. A fost acordată atenţie şi pregătirilor pentru Summitul G20″, a scris Zelenski joi, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Had a call with President of Indonesia @jokowi. We discussed the importance of continuing the Grain Initiative. 🇺🇦 is ready to continue to be the guarantor of global food security. Attention was also paid to preparations for the #G20 Summit.