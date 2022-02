Neobisnuitul vraci sustine ca, pana acum, peste 25.000 de romani s-au increzut in lama sa. Scoti limba din gura, ca si cum ai vrea sa-ti atingi nasul. Apoi o prinzi intre dinti si te gandesti la ceva frumos. Primesti in mana un castronel pe care-l duci sub barba, iar pana realizezi ce se intampla, te trezesti ca sare sangele din gura ca dintr-o tasnitoare. Privirile aruncate in jur ca de ajutor in casa lui Ciobanu Cornel nu sunt de nici un folos. Doua doamne s-au supus de buna voie aceluiasi tratament: taierea a doua vene de sub limba, pentru ca organismul sa se detoxifieze. Tot ce e mai rau in organism se aduna in doua vene ce au capetele aici, crede Ciobanu, un barbat de 32 de ani din Lupeni, expert in crestat limbi.

„Eu am invatat sa tai sub limba de la tatal meu. Cand am implinit 14 ani, primul pacient pe care l-am avut am fost eu insumi. In fata oglinzii, cu o lama, mi-am crestat venele de sub limba, asa cum am vazut ca facea tata pacientilor. In cateva minute mi s-a oprit sangerarea, iar mai tarziu am inceput sa lucrez cot la cot cu tata”, si-a inceput acesta povestea. De la experienta din baie au trecut 18 ani, iar Ciobanu a numarat peste 25.000 de pacienti carora le-a taiat venele de sub limba.

Fiecare pacient are parte de o lama noua, iar vraciul are grija sa se protejeze cu manusi chirurgicale. Spirtul si alte materiale dezinfectante, alaturi de cateva sute de poze cu oameni cu limba scoasa, plina de sange, troneaza in camera. Dar nici un pacient nu se plange de greturi, pentru ca stiu ce-i asteapta.

„Eu personal m-am taiat sub limba de 14 ori, iar de o vreme fac acest lucru in fiecare primavara. N-am fost niciodata bolnav, iar acest lucru cred ca se datoreaza acestui tratament. Prin taierea celor doua vene ce au legatura directa cu ficatul, se elimina toxinele ce nu pot fi prelucrate si eliminate altfel de organism. Este foarte important si unghiul de incizie, pentru a se evita hemoragii greu de oprit. Pot spune ca cele doua vinisoare sunt ca un canal de deversare pentru tot ce e rau in sange. Cand vinisoarele sunt pline, toxinele nu mai au unde sa fie deversate si raman in sange. Asa apar tot felul de boli. De o parte dintre ele pot sa-i scap prin aceasta metoda”, ne-a mai spus Ciobanu.

Operatiunea dureaza de la 10 pana la 20 de minute si difera de la caz la caz. Ciobanu are un ochi atat de format incat isi da seama imediat de ce boli are pacientul doar vazandu-i culoarea lichidului vietii. Hepatita da sangelui anumite caracteristici, cei cu diabet au un sange spumos, iar cei cu HIV au sangele ca apa. „Am avut pacienti cu HIV si mi-am dat seama imediat. Toti ziceau ca au preferat sa ascunda de frica sa nu-i refuz. Oricum n-am avut nici o teama, pentru ca ma protejez. HIV-ul nu se vindeca prin aceasta metoda, insa oamenii se simt ceva mai bine si au din nou pofta de mancare. Eu recomand taiatul sub limba si ca metoda de prevenire a bolilor, o data pe an”, ne-a mai spus acesta.

Cele mai bune rezultate au fost obtinute de catre neobisnuitul terapeut in hepatite, imunitate scazuta, psoriazis, reumatism, ciroza, diabet, maini reci, supragreutate, probleme de menstruatie, oboseala cronica, probleme ale ficatului si vezicii biliare, in anemii, hipo si hipertensiune arteriala, infectii in sange, nivel ridicat de colesterol si depresii.

O alta categorie de pacienti este cea a barbatilor cu probleme de potenta. „Am avut barbati de toate varstele cu aceasta problema. Le vine greu sa vorbeasca, dar iti dai seama imediat despre ce este vorba. Imediat dupa ce le dau drumul la sange, si incep sa se simta mai bine. Problema circulatorie este ca si rezolvata. Apoi, vreme de o luna nu au voie sa manance carne de porc, afumaturi, oua tari, carne de gasca si rata. Dimineata le recomand cate un iaurt, iar la amiaza supe usoare, multe verdeturi si carne de pui si peste”, ne-a mai spus hunedoreanul.

„Am foarte multe paciente care au dereglari de ciclu. Este un stres foarte mare pentru ca nu stiu niciodata daca sunt insarcinate. Am avut la mine acasa si doctori care se minunau si incercau sa explice fenomenul. N-au putut, pentru ca nu s-au facut studii amanuntite pe aceasta tema, insa marturiile oamenilor exista si pot fi probate. Cel mai mult m-a impresionat un roman stabilit in America, diagnosticat cu hepatita. De sub limba ii iesea un sange negru, alaturi de niste ate pline de bubite. S-a speriat rau. Dupa o luna de zile a venit la mine cu alta fata”, ne-a mai spus acesta.

