Săptămâna 18 mai 2026 – 24 mai 2026

Căldură în nord și centru, ploi însemnate în sud și est. Finalul lunii mai debutează cu valori termice ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile nordice, estice și centrale. În restul teritoriului, termometrele vor indica valori apropiate de normele climatologice.

Va ploua mult în regiunile estice, sud-estice și sudice, unde sunt așteptate ploi mai frecvente și cantități însemnate de apă. În schimb, în vestul, nordul și centrul țării, cantitățile de precipitații vor fi deficitare.

Săptămâna 25 mai 2026 – 31 mai 2026

Vreme normală de 1 iunie, dar secetoasă în vest. La trecerea dintre luni, temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval. Singura excepție va fi în regiunile nord-vestice, unde vremea ar putea fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit.

Ploile se răresc la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal doar în sud-estul teritoriului, în timp ce în restul țării, regimul va fi deficitar, deficitul fiind mult mai accentuat în regiunile vestice și nord-vestice.

Săptămâna 1 iunie 2026 – 7 iunie 2026

Debut de vară stabil, fără extreme. Prima săptămână completă din luna iunie aduce o atmosferă tipică de început de vară. Temperatura medie a aerului va înregistra valori foarte apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

După o perioadă mai uscată, ploile revin în limitele normale ale perioadei. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval la nivelul întregii țări, asigurând un echilibru optim de umiditate.

Săptămâna 8 iunie 2026 – 14 iunie 2026

Încălzirea se mută în jumătatea de vest. În cea de-a doua săptămână din iunie, mediile valorilor termice vor începe să crească din nou. Temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în jumătatea de vest a țării, în timp ce în regiunile estice și sudice vor rămâne apropiate de cele normale.

Mijlocul lunii iunie aduce o stabilitate din punct de vedere al precipitațiilor. Cantitățile de ploaie estimate se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, fără abateri semnificative în nicio regiune a țării.

