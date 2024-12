Zalando oferă 6,50 euro pe acțiune celor de la About You

Zalando oferă 6,50 euro pe acțiune investitorilor About You, iar tranzacția se ridică la 1,2 miliarde de euro.

Înființată în 2014 ca parte a grupului german Otto, About You are peste 12 milioane de utilizatori lunari și 700.000 de articole, de la aproximativ 4.000 de branduri. Compania este activă pe piețele importante din Europa și livrează produse în aproximativ 100 de țări de pe mapamond.

50 de milioane de clienți în 25 de țări din Europa

În urma tranzacției, retailerul german Zalando va avea o pondere mai ridicată pe piața europeană de profil, evaluată la 450 miliarde de euro. De asemenea, divizia Scayle ce aparține de About You va completa sistemul de operare Zeos al Zalando.

Zalando a crescut puternic în pandemia de coronavirus, însă după ridicarea restricțiilor, afacerea a scăzut. Compania de comerț online vinde îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, articole sport, premium și pentru copii.

A fost înființată în 2008, la Berlin, și are peste 50 de milioane de clienți activi în 25 de țări din Europa.

