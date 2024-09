Potrivit serviciului de urgență Midlands EMS, citat de agenția France Presse, femeia a fost transportată la spital sâmbătă. Din păcate, victima, care avea doar 39 de ani, nu a supraviețuit.

Pasagerii microbuzului au rămas înzăpeziți în proximitatea orașului Mooiplaas, la peste 400 de kilometri de Johannesburg. „Au stat în frig toată noaptea, fără pături, fără nimic. Nu erau pregătiţi pentru asta”, a declarat reprezentanți medicali pentru postul ENCA.

Visuals reveal the magnitude and impact of heavy snowfall at Van Reenens Pass https://t.co/Z34W5n8T3c #ArriveAlive #Rescue #Snow @N3Route @SANRAL_za @Dotransport pic.twitter.com/Pz3t8jMbCA