“Cel mai afectat sector de transport persoane a fost sectorul de transport aerian, nu doar în România. Peste 95% din zboruri au fost anulate. Dacă anul trecut media zilnică a pasagerilor transportaţi pe toate aeroporturile din România era de 63.000, astăzi, după ce am ridicat anumite restricţii, am transportat, pe 20 de zboruri, 1.797 de pasageri, deci sub 2.000, în raport cu 63.000 cât era media zilnică anul trecut. Astăzi am reluat zborurile interne. De altfel, zborurile interne nu au fost suspendate prin efectul unei reglementări în ordonanţa militară. Ele s-au redus din lipsă de pasageri şi iată că astăzi am dat drumul la primele zboruri spre Iaşi, spre Cluj, spre Timişoara, spre Oradea. Am avut primele zboruri în stare de alertă, după ce în urmă cu aproape două luni toate cursele interne au fost suspendate”, a declarat Lucian Bode, la Digi 24.

Ministrul transporturilor a mai adăugat că în continuare sunt suspendate timp de 14 zile zborurile internaţionale către/dinspre ţările considerate a fi în zone roşii, însă sunt curse charter pentru muncitorii sezonieri, zboruri umanitare sau pentru urgenţe medicale.

