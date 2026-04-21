Tim Cook, cel care a condus gigantul din Cupertino în ultimii 15 ani, va rămâne în cadrul companiei în rolul de președinte executiv al consiliului de administrație.

„Această tranziție, aprobată în unanimitate, marchează finalul unui proces de planificare pe termen lung menit să asigure stabilitatea într-un moment în care Apple a atins cote financiare istorice”, notează un comunicat de presă emis de Apple.

Moștenirea lui Tim Cook

Moștenirea pe care o lasă Tim Cook este definită de o transformare economică fără precedent. De la preluarea mandatului în 2011, după trecerea în neființă a lui Steve Jobs, Cook a condus compania de la o capitalizare pe bursă de 350 de miliarde de dolari la pragul de 4 trilioane de dolari, o creștere de peste 1.000%.

În mandatul său, Apple și-a diversificat radical sursele de venit, transformând divizia de servicii, care include iCloud, Apple Pay și Apple Music, într-o afacere de 100 de miliarde de dolari pe an.

De asemenea, el a fost arhitectul expansiunii în categorii noi, precum wearables (Apple Watch, AirPods) și tehnologia AR (Apple Vision Pro), reușind totodată să internalizeze producția de procesoare prin trecerea la Apple Silicon, adică CPU-urile M care echipează acum mai toate laptopurile companiei.

Cine este John Ternus, noul CEO al Apple

Succesorul său, John Ternus, este un veteran al companiei, alăturându-se echipei de design de produs încă din 2001. Descris de Cook ca având „suflet de inovator și minte de inginer”, Ternus a fost un personaj cheie în dezvoltarea iPad-ului, a generațiilor recente de iPhone și a noii game MacBook Neo.

În ultimii ani, sub coordonarea sa, hardware-ul Apple a făcut pași importanți către sustenabilitate, prin utilizarea aluminiului reciclat și a titanului imprimat 3D, dar și către o mai bună „reparabilitate” sporită, un punct care a fost deseori criticat de utilizatori în trecut.

Ce se întâmplă acum cu Tim Cook?

În noul său rol de președinte executiv, Tim Cook se va concentra pe relația companiei cu factorii de decizie politică la nivel global, un domeniu devenit critic în contextul reglementărilor tot mai stricte privind platformele digitale.

„Între timp, John Ternus va prelua o companie cu o bază de peste 2,5 miliarde de dievice-uri active, având misiunea de a menține ritmul inovației într-o eră dominată de inteligența artificială și de noi standarde de confidențialitate”, mai scrie Apple în comunicatul oficial.

Această predare oficială de ștafetă este văzută de analiști ca o mișcare de continuitate, Ternus fiind un discipol atât al viziunii lui Steve Jobs, cât și al rigorii operaționale impuse de Cook.

Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci doar 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! O recunoști? Foto
Unica.ro
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci doar 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! O recunoști? Foto
Explozie urmată de incendiu puternic la CET Vest, în București: pompierii intervin cu 10 autospeciale. De ce nu s-a emis mesaj RO-Alert
BREAKING NEWS
Știri România 00:53
Explozie urmată de incendiu puternic la CET Vest, în București: pompierii intervin cu 10 autospeciale. De ce nu s-a emis mesaj RO-Alert
