Peste 500 de persoane s-au interesat de inițiativă

Proiectul, care s-a desfășurat pe un teritoriu de 346 km pătrați, locuit de aproximativ 100.000 de persoane, a atras un interes considerabil, relatează publicația italiană Corriere del Veneto.

Până pe 16 aprilie 2026, termenul limită pentru depunerea ofertelor de achiziție, Uniunea Montană a primit 78 de cereri, dintre care nouă din străinătate și cinci de la cetățeni străini rezidenți în Italia. În total, peste 500 de persoane s-au interesat de inițiativă, inclusiv un grup de antreprenori israelieni.

„Este un proiect mai degrabă romantic decât administrativ. Ne dorim să readucem viața în zonele pe care modernitatea și căutarea confortului le-au golit treptat. Nu e doar o investiție economică, ci o investiție în viață”, a declarat Mosè Squarzon, președintele Uniunii Montane Pasubio Piccole Dolomiti și primar în Monte di Malo.

Acesta a explicat că autoritățile au încercat să atragă proprietarii de imobile abandonate, explicându-le că vânzarea acestora ar putea revitaliza întreaga regiune.

385 de clădiri abandonate au fost identificate în prima fază a proiectului

În prima fază a proiectului, au fost identificate 385 de clădiri abandonate, dar doar 24 dintre ele au ajuns efectiv pe piață, fiind situate în comunele Recoaro Terme, Posina și Valli del Pasubio. Potrivit „Corriere della Sera”, aceste comune beneficiază de fonduri speciale datorită proximității lor de granița cu regiunea Trentino, însă primarii subliniază că aceste ajutoare nu sunt suficiente.

Recoaro Terme a avut cel mai mare succes, cu 20 de imobile scoase la vânzare dintr-un total de 49 identificate.

Primarul Armando Cunegato a explicat că starea avansată de degradare a multor clădiri i-a determinat pe proprietari să renunțe la tentativele de vânzare prin piața imobiliară obișnuită. Printre proprietăți s-a numărat și un hotel istoric din centrul orașului, care a fost achiziționat pentru renovare.

„Cândva era minunat. Din fericire, cineva s-a arătat interesat să-l salveze; altfel, probabil ar fi fost demolat”.

Comunele Posina și Valli del Pasubio au avut câte două imobile disponibile. Ilaria Lorenzato, consilier local în Posina, a remarcat o creștere a interesului pentru viața la munte, mai ales după pandemia de COVID-19.

„Aceasta este o oportunitate excelentă pentru cei care vor să schimbe aerul. Dar viața la munte nu e pentru toată lumea. Trebuie să fii pregătit să renunți la anumite conforturi ale orașului, dar în schimb descoperi noi bucurii”, a spus Lorenzato.

„Dimineața deschizi fereastra și auzi doar sunetele naturii”, a adăugat acesta.

Primarul din Valli del Pasubio consideră proiectul un adevărat „pariu”

El a dat exemplul unui tânăr care s-a mutat recent în comună și lucrează remote.

„În ultima vreme, tot mai mulți oameni vor să-și schimbe stilul de viață. Prezența tinerilor aduce un suflu de prospețime pentru comunitate. Bătrânii se bucură să împărtășească experiențele lor și să învețe pe alții diverse meșteșuguri”.

Cu toate acestea, șapte comune din Uniunea Montană, inclusiv Valdagno, nu au reușit să aducă niciun imobil în lista finală. Deși în Valdagno existau 70 de clădiri care îndeplineau criteriile proiectului, mulți proprietari nu au dorit să participe.

