Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu pentru Berbec

Odată cu ieșirea planetei Venus din Taur și intrarea în Gemeni, nativii Berbec trebuie să se concentreze pe monetizarea talentelor native sau a capitalului personal. Fie că este vorba despre abilități practice (gătit, reparații) sau talente artistice, aceștia pot genera venituri noi dacă renunță la vechile mentalități limitative.

Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu pentru Taur

Taurii sunt vizați de surprize financiare pozitive datorită influenței planetei Venus. Aceștia sunt încurajați să investească în dezvoltare personală (cărți, cursuri) sau în bunuri materiale mobile, precum o mașină, profitând din plin de acest tranzit.

Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu pentru Gemeni

Pentru Gemeni, perioada pune accent pe tandemul dintre sănătate și frumusețe. Este un moment optim pentru a adopta un stil de viață echilibrat (hrană, odihnă) fără a forța procesele biologice prin intervenții radicale. Rezultatele obținute în planul sănătății se vor reflecta direct în aspectul fizic.

Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu pentru Rac

Horoscopul Racilor are o notă subtilă. Aceștia trebuie să acorde o atenție sporită intuiției, viselor și semnelor pe care le primesc. Succesul lor în această perioadă depinde de capacitatea de a urma latura instinctivă a vieții, în detrimentul logicii reci sau al influențelor externe.

Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu pentru Leu

Nativii Leu se numără printre norocoșii zodiacului, reușind să îmbine activitatea profesională cu pasiunile personale. Prin curaj și viziune, aceștia au oportunitatea de a face tranziția către un statut de independență profesională.

Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu pentru Fecioară

Fecioarele pot manifesta un profil de lider, indiferent de vârstă. Deși pot fi solicitate la anumite sacrificii, acestea vor lucra în favoarea lor pe termen lung. Este recomandat să nu refuze responsabilitățile suplimentare, deoarece acest moment profesional poate fi exploatat cu succes.

Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu pentru Balanță

Balanțele se confruntă cu dificultăți în a alege între două opțiuni, fie că este vorba despre studii, călătorii sau relații personale. Dilema lor clasică provine din conflictul dintre rațiune (minte) și sentiment (suflet), ambele variante părând la fel de valide.

Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu pentru Scorpion

Deși pot apărea impasuri financiare, soluțiile vin prin intermediul partenerului de viață sau al asociaților. Scorpionii sunt sfătuiți să renunțe la controlul excesiv și să aibă încredere în inițiativele antreprenoriale ale celor apropiați pentru a debloca situațiile dificile.

Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu pentru Săgetăro

După o perioadă turbulentă în plan profesional cauzată de tranzitul lui Uranus, Săgetătorii trebuie să își redirecționeze energia către consolidarea relației de cuplu sau a căsniciei, sectoare care pot fi neglijate din cauza volumului mare de muncă.

Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu pentru Capricorn

Chiar dacă relațiile sentimentale funcționează excelent, Capricornii ar trebui să evite implicarea partenerului de viață în afaceri sau proiecte profesionale comune. Amestecarea planului afectiv cu cel rațional-financiar nu este recomandată pe termen lung în această perioadă.

Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu pentru Vărsător

Nativii Vărsător simt nevoia de a-și lărgi spațiul vital. Fie prin mutare, fie prin reamenajarea locuinței, aceștia trebuie să creeze loc pentru activități noi (sport, creație, familie). Schimbarea mediului ambiental va aduce un suflu nou și poate marca finalul unor probleme de sănătate.

Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu pentru Pești

Peștii sunt orientați către investiții moderne și tehnologie. Aceștia pot achiziționa aparatură de ultimă generație sau pot lua în considerare investiții neconvenționale, cum ar fi o casă mobilă sau o rulotă, pentru a facilita deplasările și libertatea de mișcare.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE