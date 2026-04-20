Activitatea intensă, un aliat neașteptat

Joan, o pacientă de 64 de ani, a intrat în cabinetul medicului său cu o nemulțumire: „Merg pe jos în fiecare zi, încerc să rămân activă și să am grijă de mine. Dar mă simt totuși obosită, înțepenită și departe de a fi la fel de puternică precum eram odată”.

Această situație este frecvent întâlnită, iar specialiștii spun că doar mișcarea nu este suficientă. Deși activitatea fizică regulată este benefică, studiile recente arată că modul în care te miști este la fel de important. Cercetările din European Heart Journal au evidențiat că doar două minute pe zi de activitate intensă, realizată în reprize scurte, pot reduce semnificativ riscul de boli cronice și deces prematur.

Aceste episoade de efort, denumite activitate fizică intensă (VPA – vigorous physical activity) sau activitate fizică intensă intermitentă (VILPA – vigorous intermittent lifestyle physical activity), includ acțiuni obișnuite precum urcatul rapid al scărilor, căratul cumpărăturilor grele, mersul în pantă sau alergatul după autobuz.

Diferența majoră față de antrenamentele de tip HIIT (High-Intensity Interval Training) este că VPA se integrează natural în activitățile zilnice, fără a necesita un plan formal de exerciții.

Efectele celor două minute de efort intens

Chiar și două minute de efort intens pot părea nesemnificative, dar, din punct de vedere fiziologic, impactul este considerabil. Pe măsură ce corpul este supus unui efort mai mare, chiar și pentru scurt timp, ritmul cardiac crește, mușchii recrutează mai multe fibre, iar metabolismul trece pe un alt nivel.

Aceste schimbări contribuie la îmbunătățirea capacității cardiovasculare, a rezistenței și a forței fizice.

„O plimbare lejeră este benefică, dar dacă adaugi câteva sprinturi scurte sau urci câteva dealuri, aceasta devine mult mai eficientă”, explică un specialist citat de Washington Post.

Mulți oameni evită intenționat efortul intens pe măsură ce îmbătrânesc

Odată ce îmbătrânesc, mulți oameni evită intenționat efortul intens, din teama de accidentări sau discomfort. Însă, evitarea totală a intensității poate accelera declinul fizic asociat vârstei.

Pe măsură ce îmbătrânim, pierdem masă musculară, rezistență și capacitate cardiovasculară – factori care influențează echilibrul, independența și calitatea vieții.

„Ne trebuie mai multă intensitate, nu mai puțină, pe măsură ce îmbătrânim”, subliniază specialiștii.

Abilitatea de a urca scările fără a rămâne fără suflu, de a reacționa rapid în caz de pericol sau de a căra cumpărături fără să obosim depinde de menținerea unui nivel ridicat de rezistență fizică.

Soluții simple pentru mai multă intensitate

Din fericire, nu este nevoie de antrenamente lungi sau epuizante pentru a beneficia de pe urma mișcării intense. Chiar și doze mici, dar regulate, de efort intens pot face diferența. Pentru Joan, s-a propus o schimbare simplă: să continue plimbările zilnice, dar să includă intervale scurte de mers rapid timp de 20-30 de secunde, urmate de pauze de recuperare.

„La început, a fost inconfortabil. Dar acesta e scopul. Intensitatea trebuie să pară o provocare”, a spus ea.

După câteva săptămâni, rezultatele au fost evidente: energia i-a crescut, iar mersul obișnuit i s-a părut mai ușor.

„Mă simt din nou mult mai aproape de mine însămi”, a mărturisit Joan.

