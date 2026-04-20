Inteligența Artificială și capcana confidențialității: Cum să te protejezi

,,Viteza și comoditatea nu ar trebui să aibă prioritate în fața confidențialității”, avertizează experții, .

În goana după eficiență, mulți utilizatori își expun involuntar informațiile sensibile în fața unor chatbot-uri precum ChatGPT. Deși aceste instrumente nu sunt persoane reale, ele trebuie tratate cu aceeași precauție când vine vorba despre datele private. ,,Așa cum nu ai oferi informații confidențiale unui străin pe stradă, nici inteligența artificială nu ar trebui să aibă acces la acestea”, spun specialiștii.

Ce să nu împărtășești cu un chatbot?

Experții identifică șapte tipuri de informații care nu ar trebui, sub nicio formă, să fie divulgate către instrumentele AI:

Numele complet, adresa, codul numeric personal, seria și numărul actelor de identitate sau fotografiile acestora sunt informații sensibile ce nu trebuie introduse în sistemele AI. Dacă ai nevoie de ajutor pentru redactarea unui CV, folosește doar un șablon general, fără să incluzi detalii personale reale.

2. Informații financiare

Datele cardurilor bancare, detaliile conturilor sau parolele de acces în sistemele de internet banking reprezintă un risc major de securitate. ,,Pentru sfaturi financiare, utilizați exemple fictive”, sugerează experții.

Numele de utilizator și parolele sunt secrete și trebuie tratate ca atare. Acestea nu ar trebui împărtășite nici măcar cu un chatbot, avertizează specialiștii.

4. Probleme personale și intime

Confesiunile despre problemele din viața privată, sănătate sau relații de familie nu sunt destinate discuțiilor cu inteligența artificială. Astfel de informații pot fi vulnerabile la accesul neautorizat.

5. Secrete comerciale

Companiile sunt adesea cele mai expuse. Date despre proiecte, strategii financiare sau brevete nu ar trebui să ajungă în sistemele AI. Multe companii au început deja să restricționeze utilizarea chatbot-urilor pe dispozitivele oficiale pentru a preveni scurgerile de informații.

6. Întrebări riscante

Chiar și întrebările formulate în glumă pot fi stocate și analizate ulterior de sistemele AI. Fii prudent cu ceea ce întrebi.

7. Informații medicale personale

Deși chatbot-urile pot oferi explicații generale despre termeni medicali, nu este recomandat să introduci date despre istoricul tău medical sau al altora. Mai bine întreabă doar lucruri generale, fără detalii personale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE