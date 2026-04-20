Interdicție drastică: timp de 3 ani nu mai are voie să conducă

Fiul fostului internațional a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu un termen de supraveghere de 3 ani. Decizia instanței vine ca urmare a dosarului în care a fost cercetat, însă hotărârea nu are caracter definitiv, părțile având dreptul de a ataca soluția, potrivit Mediafax.

Judecătoria Sectorului 1 a pronunțat luni, 20 aprilie 2026, sentința în cazul lui Dumitrescu Badea-Ilie, cunoscut publicului drept Toto Dumitrescu. Actorul a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului.

Conform minutei instanței, executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere, fiind stabilit un termen de încercare de 3 ani.

Pe lângă condamnare, Toto Dumitrescu a primit și o interdicție drastică: timp de 3 ani nu va mai avea voie să urce la volan. Măsura se va aplica de la data rămânerii definitive a sentinței și vizează orice autovehicul care necesită permis de conducere.

120 de zile, muncă gratis

În următorii trei ani, Toto Dumitrescu va fi monitorizat strict de Serviciul de Probațiune București. Acesta este obligat să se prezinte periodic la întrevederi, să raporteze orice schimbare de domiciliu sau de job și să furnizeze detalii clare despre sursele sale de venit.

Toto Dumitrescu va trebui să muncească gratis pentru comunitate timp de 120 de zile, ca parte a condamnării sale.

Totodată, instanța l-a obligat să participe la un program special de reintegrare socială, locația pentru prestarea muncii urmând a fi desemnată ulterior de autorități.

Sentința pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 poate fi contestată. Termenul legal pentru depunerea apelului este de 10 zile de la comunicare.

Arestat preventiv pentru 30 de zile pe 27 septembrie 2025

Toto Dumitrescu, 28 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe 27 septembrie 2025, prin decizia Judecătoriei Sector 1 București. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost acuzat de părăsirea locului accidentului și, în plus, a ieșit pozitiv la cocaină la INML.

Toto Dumitrescu a făcut un accident duminică, 14 septembrie 2025, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, din sectorul 1. Este vorba despre perimetrul cuprins între casa unde a locuit Nicolae Ceaușescu și Vila Lac 1, potrivit imaginilor video publicate de Libertatea, care surprind și momentul impactului.

Acesta a fost găsit de anchetatori într-un apartament din Ilfov, fiind depistat pozitiv la cocaină, detaliu negat inițial de actor: „Nu consumasem nimic”. Toto Dumitrescu și-a motivat fuga pe fondul faptului că „a fost speriat”, adăugând, cu trimitere la persoana cu care a intrat în coliziune, că „a fost greșeala ei”.

Femeia rănită în accidentul în care a fost implicat Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, este Ilinca Dalina Amariei, o tenismenă cunoscută în România. Tânăra, în vârstă de 23 de ani, actualmente locul 384 WTA, se afla la volanul autovehicului care a fost acroșat de Toto Dumitrescu.





