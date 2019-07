Grupul de traficanți din Cluj era format din trei bărbaţi şi o femeie. Aceştia se îndreptau spre Constanța urmând să participe la festivalul Neversea care începe joi pe litoral, au declarat surse apropiate anchetei citate de Adevărul.

În bagajele celor patru tineri au fost descoperite 10 kilograme de droguri, în mare parte canabis.

Ei au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi ulterior arstaţi preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Prahova.

Joi dimineață, Jandarmeria a anunțat că șapte câini specializați în depistarea drogurilor vor fi folosiți anul acesta la Neversea pentru a se asigura că participanții la festival nu vor consuma substanțe interzise.

Silvia, un câine în vârstă de şapte ani specializat în detectarea drogurilor le-a transmis tuturor un mesaj pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române: „De mâine ne vedem pe plaja Neversea. Eu m-am pregătit. Vin cu gaşca, încă şase prieteni. Ne-am antrenat împreună şi reuşim să mirosim de la distanţă un mix bun. La noi vibe-ul ajunge în mod diferit şi vă garantăm că nu avem de gând să ratăm nimic din ce ne pune pe tavă festivalul. Sunt Silva, am şapte ani şi, deşi mă apropii de vârsta de pensionare, nu am ratat niciun festival Neversea, iar anul acesta rămân şi la after hours. Ne vedem la Neversea”.

Reguli de acces la Neversea 2019

În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genți, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.

Este permis accesul cu: poșetă/borsetă (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm) medicamente, insulină, picături uz medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor acesteia și cu maxim o doză zilnică.

