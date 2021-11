Zece metode simple prin care pot fi reduse simțitor facturile la energie și gaze. Sfaturile specialiștilor

Libertatea a stat de vorbă cu Dumitru Chisăliță, expert în energie, președintele Asociației Energia Inteligentă și fost director al Romgaz, și cu Sorin Mierlea, președintele asociației InfoCons, care luptă pentru drepturile consumatorilor. Aceștia le oferă românilor zece sfaturi pentru reducerea facturilor.

Citirea contoarelor și trimiterea cu regularitate a consumurilor către furnizor, înlocuirea becurilor clasice cu unele LED, evitarea lăsării încărcătoarelor de telefoane și laptopuri în priză și închiderea centralei sau a repartitoarelor atunci când nu suntem acasă sau când aerisim sunt principalele sfaturi pe care experții consultați de Libertatea le dau celor care vor să își reducă cheltuielile cu energia în sezonul rece care urmează.

1. Nu lăsați încărcătoare în priză

Dumitru Chisăliță spune că nu trebuie lăsate încărcătoarele în priză, iar electronicele nu trebuie să funcționeze fără rost.

să nu lăsăm transformatoarele în priză, fie că vorbim de încărcătoare de telefon sau de laptop.

să folosim inteligent ce avem, de exemplu, televizoarele să nu meargă singure dacă nu ne uităm la ele sau să nu lăsăm becuri aprinse în camere unde nu stăm.

2. Înlocuirea becurilor clasice cu unele mai economice

De asemenea, el spune că trebuie făcute investiții inteligente.

Foto: Shuterstock

Pentru un apartament cu două camere, consumul cu energia al becurilor clasice este de circa 325 de lei anual. Dacă schimbi 17 becuri cu unele LED costă circa 340 de lei, dar consumul anual de energie al acestora este de 70-80 de lei. Investiția se amortizează în doi ani. Dumitru Chisăliță:

3. Nu spălați câte 2-3 haine!

Un alt sfat este să nu folosim mașina de spălat neîncărcată.

„Dacă are o capacitate de 10 kilograme, să o umplem cu 10 kilograme de haine. Nu trebuie să meargă 1-2 ore cu câteva haine pentru că atunci consumul este același. La fel și la mașina de spălat vase”, spune Chisăliță.

Același principiu și în cazul frigiderului. Acesta spune că există oameni care au frigider și ladă frigorifică, dar vara țin lada pornită cu doar câteva pachete. Acestea pot fi mutate în congelatorul frigiderului.

Să nu își ia un frigider mare, cum ar fi cele cu două uși, dacă ține doar un salam și două pachete de unt în el. Tipul frigiderului este și el important: cele fabricate în urmă cu 10-15 ani consumă dublu față de cele de azi. Dumitru Chisăliță:

4. Nu lăsați ușa deschisă la frigider

Un alt sfat este despre folosirea corectă a acestuia.

„Nu lăsați ușa deschisă mult timp la frigider. Aerul cald care intră în el trebuie apoi răcit, iar acest lucru înseamnă consum de energie”, mai spune expertul.

5. Electrocasnicele cu rezistență, folosire minimă

Tot ce înseamnă echipamente cu rezistență trebuie folosite la minimumul necesar, mai precizează expertul. Este vorba de fier de călcat, uscător de păr, ondulator.

„Un fier de călcat are 2.500 W putere. Spre comparație, un televizor are doar câteva zeci de wați. Dacă am spălat hainele, putem, de exemplu, să nu călcăm blugii”, spune Chisăliță.

6. Atenție la cuptorul cu microunde!

Cuptorul cu microunde și cel electric consumă foarte mult, iar energeticianul recomandă ca oamenii să încălzească mâncarea și să gătească la aragaz.

Dacă luăm prețurile plafonate, un kWh de energie costă un leu, pe când un kWh pe gaze costă 37 de bani, deci este de trei ori mai ieftin să folosim gazele. În practică, există oferte și mai mici, deci ajunge să fie de 4-5 ori mai ieftin. Dumitru Chisăliță, președinte Asociația Energia Inteligentă:

7. Citirea lunară a consumului

Mulți români s-au plâns în ultimele luni de facturi mari primite de la furnizori, însă una dintre cauze o constituie faptul că nu sunt citite la timp contoarele, iar furnizorii trimit facturi pe baza unor consumuri estimate.

„Ar trebui să ne intre în sânge”, punctează Chisăliță.

8. Temperatura optimă pentru încălzire

În privința căldurii, președintele Asociației Energia Inteligentă este mai nuanțat.

Foto: Shuterstock

Acesta spune că există două standarde în domeniu: cele tehnice și confortul personal.

„Omul trebuie să se încălzească. Există două abordări aici. Cea a standardelor pe care se face proiectarea arată că sunt necesare minimum 20 de grade în dormitor/sufragerie și 22 de grade în baie. Dar, din perspectiva confortului, trebuie să ținem seama de mai mulți factori: vârstă, starea de sănătate, dacă e bărbat sau femeie etc. Bătrânii, copiii mici și persoanele bolnave au nevoie de mai multă căldură, alți oameni sunt mai friguroși de fel”, conchide acesta.

9. Verificarea centralei

Sorin Mierlea, șeful asociației InfoCons, spune că trebuie să alegem corect furnizorul, să verificăm instalațiile și centrala și să nu lăsăm în priză echipamente în stand by, precum aerul condiționat sau fierbătorul de cafea.

Iată recomandările sale:

să învățăm să ne citim factura și să alegem furnizori aproape de ceea ce consumăm.

Intrăm pe comparatorul de prețuri al ANRE și alegem ce este potrivit pentru noi. Dacă ni se pare ciudat, putem renunța la furnizor în 14 zile. Sorin Mierlea, președinte InfoCons:

să scoatem din priză încărcătoarele și electronicele care stau în stand by. Tot ce stă în stand by consumă energie.

Când plecăm de acasă putem să scoatem din priză televizor, fierbător de cafea, aer condiționat. Iarna nu mai trebuie să ținem în priză aerul condiționat.

să cumpărăm electronice eficiente energetic.

să nu spălăm hainele la temperaturi mari.

la gaze trebuie făcută la timp verificarea centralei.

10. Închiderea repartitoarelor când aerisim

Acesta mai spune și că centrala nu trebuie să funcționeze dacă nu suntem acasă. De asemenea, ajută dacă avem locuința izolată, geamuri închise și securizate din punct de vedere termic.

Să nu lăsăm repartitoarele deschise în timp ce aerisim, ca să nu avem consumuri inutile. Să nu risipim energia! Sorin Mierlea, președinte InfoCons:

