Departamentul de Conservare (DOC) afirmă că majoritatea balenelor-pilot au fost readuse în apă fiind ridicate pe cearșafuri, iar ulterior au înotat spre larg. Trei adulți și un pui au murit însă.

100s turn up to help rescue 40 stranded whales at Ruakaka. pic.twitter.com/NAAcLgM92L — Shorty3 💉💉💉💉💉🌍🌼🐝🌼🦋 (@Shorty368550310) November 25, 2024

Grupul local Māori, Patuharakeke, a coordonat efortul de salvare, care a fost sprijinit de autorități și de alți membri ai comunității.

Eșuarea balenelor reprezintă un fenomen tot mai răspândit, iar Noua Zeelandă se numără printre țările cu cele mai mari rate ale acestui fenomen din lume.

Over 30 pilot whales rescued after stranding on Ruakākā Beach in New Zealand! A successful effort led by the Patuharakeke group, authorities, and the public, with most whales safely returning to sea.#Fiji #FijiNews pic.twitter.com/H7Jud2kVJF — Duavata News (@DuavataMedia) November 26, 2024

Pe parcursul nopții, salvatorii a rămas pe plajă, pentru a asigura că niciuna dintre balenele salvate nu vor eșua din nou.

Departamentul de Conservare, responsabil de gestionarea salvării mamiferelor marine eșuate, a descris efortul de salvare ca fiind unul „incredibil, cu toată lumea venind împreună pentru a ajuta balenele”.

Recomandări Rufin Zamfir, expert în dezinformare rusească: „Este obligatoriu ca instituțiile competente să verifice dacă Rusia a interferat în procesul electoral din România”

„Este uimitor să vezi grija și compasiunea autentică pe care oamenii le-au arătat față de aceste animale magnifice”, a spus Joel Lauterbach, manager de operațiuni al departamentului.

De asemenea, acesta a mulțumit tuturor celor implicați și organizației Project Jonah, care oferă ajutor mamiferelor marine eșuate, precum și „sutelor de membri ai publicului care au contribuit la operațiunea de salvare”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News