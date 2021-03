Documente de arhivă ale oraşului Constanța, aruncate la grămadă într-o hală din autobază. Explicațiile primarului

Cele mai multe din documentele abandonate proveneau de la Direcţia Patrimoniu şi Cadastru din cadrul primăriei.

„La 10 decembrie 2020, în calitate de consilier local municipal, am fost invitat de către directorul CT BUS într-o vizită la baza auto pentru a ne familiariza cu situaţia societăţii, având în vedere că fac parte din Adunarea Generală a Acţionarilor. Vizita a durat trei ore, iar în prima parte a ei am fost pe teren să ni se arate întreaga bază materială a societăţii. La un moment dat, am observat în incinta CT BUS un depozit cu uşile larg deschise şi l-am întrebat pe director ce se află acolo. Mi-a răspuns că este un depozit al Primăriei Constanţa unde se ţin diferite lucruri”, povestește Mircea Ochiuleț.

Curios, împreună cu Teo Popa, colegul meu, am intrat să vedem ce se află în acea hală. Am rămas amândoi surprinşi să găsim un munte de acte aruncate la întâmplare, în nişte condiţii improprii. Am răsfoit din curiozitate câteva. Majoritatea erau acte originale – titluri de proprietate, rapoarte de evaluare, schiţe cadastrale, contracte etc. Mircea Ochiuleț:

Consilierul afirmă că l-a sunat pe angajatul se ocupă de acea „arhivă” a Primăriei: „M-am prezentat şi am fost luat la întrebări: «Ce aţi căutat acolo? Cine v-a permis accesul în depozit?»”.

Actualul primar: „Oare a încercat cineva să şteargă urmele celor 20 de ani de administraţie roşie?”

Ochiuleț le cere angajaţilor Direcţiei de Patrimoniu şi Cadastru să-şi depună demisia, iar după ce se va consulta cu juriştii va decide dacă va face sau nu o plângere penală.

În același timp, primarul Vergil Chiţac a cerut reintroducerea lor în fondul arhivistic activ. „Oare a încercat cineva să şteargă urmele celor 20 de ani de administraţie roşie?”, se întreabă edilul Constanţei Vergil Chiţac.

Cea mai mare parte din documente proveneau de la Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul primăriei. Ați ghicit, aveau legătură cu terenuri. Din 823 bibliorafturi provenite de la această direcție, cu privire la 746 s-au dispus măsuri de reintroducere în fondul arhivistic activ. Altfel spus, aceste documente nu îndeplineau condițiile legale de casare, unele dintre ele trebuind chiar să fie păstrate permanent”, a scris Chițac, pe pagina sa de pe o rețea de socializare.

În ultimii ani au fost mai multe scandaluri în Constanța. În 2019, Radu Mazăre și Cristi Borcea au fost condamnați definitiv în dosarul retrocedărilor de plaje.

La finalul anului trecut, Radu Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa, şi fostul viceprimar de la acea dată Decebal Făgădău au fost trimişi în judecată de procurorii DNA, într-un nou dosar, fiind acuzaţi de înstrăinarea a 13 terenuri din municipiu și stațiunea Mamaia, fără licitație și la prețuri sub cele reale.

