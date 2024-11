Temu, o companie care oferă bunuri de larg consum la prețuri reduse, a reacționat și a transmis: „am dori să vă împărtășim poziția noastră cu privire la problemele abordate. Considerăm că este important să prezentăm o perspectivă echilibrată și luăm foarte în serios acuzațiile menționate în articol. Prin urmare, dorim să oferim informații suplimentare care ar putea clarifica acuzațiile în cauză”.

Totodată, compania a explicat că cei nemulțumiți de produsele primite pot face retur în termen de 90 de zile cu restituirea banilor. „Așa cum este descris în Centrul de asistență, Temu va emite un credit de 25 de lei (livrare standard) în contul consumatorului dacă comanda ajunge cu întârziere. Temu oferă și o garanție de returnare a banilor de 90 de zile pentru probleme legate de calitate”.

Până la acest moment, Mihai Bendeac nu a dezvăluit dacă a returnat produsele comandate de pe Temu și nici nu a arătat cum erau, de fapt, covoarele comandate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Medicii ieșeni vizați de o anchetă DIICOT privind traficul și consumul de droguri au fost antrenați și plătiți pe bani europeni. „Petreceau cu ușa-nchisă în timpul gărzilor!”

„Am zis să îmi schimb și eu două covoare, de la living. Am căutat covoare pe Google și mi-au apărut, instantaneu, două covoare exact cum voiam eu. M-am uitat la preț, unul era 180 de lei. Celălalt, pentru că era mai mare, era vreo 240 de lei. Am zis că am dat lovitura, o fi vreo promoție.

Arătau extraordinar, eu nu auzisem nimic despre acest site. Mi le-am comandat și nu m-am uitat când vin, dar m-am gândit că durează ceva mai mult. Eu am uitat complet de această comandă, dar la un moment dat am intrat pe mail. M-am uitat și scria ceva de genul că au ajuns în Kazahstan”, a spus Mihai Bendeac, pe Instagram.

Și a continuat să povestească, la final dezvăluind că a avut parte de o surpriză neplăcută. „Mai trece vreo săptămână, intru iar și văd că au ajuns la granița cu nu știu ce. Deja trecuse o lună și ceva, devenisem absolut fascinat. Devenise ca un serial pentru mine. Trecuseră aproape două luni și la un moment dat eram la studio, tocmai ce am terminat de montat ce aveam în ziua aia și văd un mesaj care îmi spunea că a ajuns comanda la easybox. Covoarele mele? Un covor de 1,80 pe nu știu cât și altul de 2,20 pe 20 la easybox?

Recomandări Proteste de amploare împotriva lui Călin Georgescu în București, Cluj și Timișoara | VIDEO

M-am dus spre casă, m-am oprit la easybox, când am pus mâna pe pachet mi-a scăpat mâna. Era un pachet extraordinar de mic și de ușor. Am ajuns acasă și când am deschis pachetul ăla erau efectiv niște cârpe. Dacă tu erai un om care are o casă, o mașină și cât de cât niște bani în cont, în momentul în care călcai pe covoarele alea nu mai aveai nimic. Erau definiția sărăciei”, a mai zis actorul.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News