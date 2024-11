Eliminată de Maria Constantin, Elena Lasconi afirmat în anul 2016 la „Ferma Vedetelor” că nu se aștepta să ajungă atât de departe în concurs.

„Eu am probleme la coloană, am fost operată. Am 15 kilograme în plus față de Maria. Eu nu am crezut că am o așa forță. A fost o experiență grea. La un moment dat la duel nu mai puteam să respirăm. Nu ne mai țineau genunchii. A fost înfiorător”, spunea la acea vreme Elena Lasconi.

Imposibil de învins

Chiar dacă a spus că a fost foarte greu pentru ea, totuși Elena Lasconi era văzută ca o adevărată învingătoare de colegii ei din emisiune. „Elena mi se părea o femeie imposibil de învins”, a spus Maria Constantin, după ce a reușit să câștige duelul.

În acel an, Fermierul Anului a fost declarat actorul Paul Ipate, care a plecat acasă cu premiul de 50.000 de euro, după ce l-a învins la duelul final pe actorul Vasile Calofir.

„Nu ştiu dacă sunt bucuros că am câştigat marele premiu sau că am dus călătoria asta la bun sfârşit. A fost mai mult ca o călătorie spirituală şi mă simt complet acum, la finalul acesteia”, afirma Paul Ipate.

„Buldozerul” n-a ajuns în finală

Potrivit unui articol din Libertatea, din primăvara anului 2016, celebritățile care au participat în acel sezon la „Ferma Vedetelor” i-au dat o poreclă pe măsură Elenei Lasconi.

Deoarece părea de neînvins și toată lumea o vedea drept una dintre cele mai puternice femei din emisiunea de la PRO TV, ea a fost numită „Buldozerul”.

Acum, la aproximativ opt ani de când primea acea poreclă, Elena Lasconi a reușit să ajungă în finala pentru alegerile prezidențiale din România, acolo unde se va lupta în cel de-al doilea tur cu independentul Călin Georgescu pentru a ajunge la Cotroceni.

