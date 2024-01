Imagini în direct difuzate de postul public de televiziune NHK au arătat cum aeronava a luat foc pe pistă, în timp oamenii coboară pe toboganul de evacuare și fug îngroziți, în timp ce echipele de pompieri încearcă să stingă incendiul.

A Japan Airlines plane was seen in flames at Tokyos Haneda airport on Tuesday according to national broadcaster NHK.



📸 TBS News pic.twitter.com/VvteVEWB3T