Cei mai mulți dintre soldați au fost mobilizați din orașul Anapa, regiunea Krasnodar, a explicat un recrut. Ei sunt acum la Maikop, sub cerul liber, la 300 de kilometri de casă.

„Practic, am înțeles că au greșit documentele. Nicio unitate nu ne acceptă. Vorbesc în special de cei din Anapa, ai căror reprezentanți ne-au trimis la centrul de distribuire din Krasnodar”, spune soldatul.

„Nu ne-au pus ștampilele care ne-ar fi trimis la unitatea din Sevastopol. Am fost aduși la Maikop. Un colonel ne-a permis să intrăm în unitate la 10 seara ca să nu înghețăm. Dar, dimineața, cei care nu erau pe liste și nu aveau ștampilă au fost dați din nou afară pe teritoriul unității”, explică militarul.

„Suntem fără mic dejun, prânz, cină. Așa că uită-te, tovarășe primar din Anapa, cum sunt lăsați oamenii în voia sorții”, spune recrutul în filmarea distribuită pe Twitter de fondatorul site-ului War Translated.

Mobiks from Anapa in Russia did not receive the necessary stamps to be allocated to a military unit, and now they have to spend time outside. pic.twitter.com/55qWlOjMEv