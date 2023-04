Cel puțin o persoană a fost ucisă și peste 20, rănite, unele grav, în orașul Little Rock, capitala statului Arkansas. Orașul Wynne din nord-estul aceluiași stat a fost, de asemenea, devastat, iar oficialii au raportat doi morți acolo, alături de case distruse și oameni prinși sub dărâmături.

Alte tornade au lovit statul Iowa, în Illinois a căzut grindină, iar incendii de vegetație alimentate de vânt au izbucnit în Oklahoma, totul, ca parte a unui sistem masiv de furtuni care amenință zone unde trăiesc aproximativ 85 de milioane de oameni din sudul și vestul mijlociu al SUA.

Sarah Huckabee Sanders, guvernatoarea din Arkansas, a declarat stare de urgență și a activat garda națională pentru a ajuta la intervenție, pe fondul rapoartelor privind „pagube extinse” în partea centrală a statului.

Consilierul municipal Lisa Powell Carter a declarat pentru Associated Press că micul oraș Wynne a rămas fără curent electric și că drumurile sunt pline de moloz.

„Sunt în panică încercând să ajung acasă, dar nu putem ajunge acasă. Wynne este atât de dărâmat. Sunt case distruse, copaci căzuți pe străzi”, a spus aceasta.

Little Rock, Arkansas just got hit by a major tornado. Many people lost their homes and damage is still to be estimated



We are safe and blessed, thank you for all who reached out



Please keep all people here in your thoughts and prayers pic.twitter.com/PCiDoqMX9R