După ce mișcările sale au devenit virale (asemenea unei meme) în noaptea alegerilor din 12 aprilie, la sediul partidului din Piața Batthyány, Zsolt Hegedűs a reeditat performanța.

El a dansat pe hitul „Midnight” (2020), interpretat de această dată live de invitata surpriză a serii, artista britanică Jalja (Georgina Revell). Entuziasmul a fost contagios, iar spre finalul reprezentației, mai mulți colegi parlamentari i s-au alăturat pe scenă.

Partea artistică a început la ora 17.30, imediat după discursul susținut de noul prim-ministru, Péter Magyar, aducând în fața publicului colaborări emoționante și artiști de top din mai multe generații.

Înaintea discursului oficial, artista Ibolya Oláh a interpretat piesa „Magyarország”. Momentul a fost unul simbolic, având în vedere că, în urmă cu patru ani, declarase că nu o va mai cânta niciodată, dezamăgită de lipsa de solidaritate a oamenilor.

Actorii de la Vígszínház și Corul Csíki au interpretat „Mi vagyunk a Grund”, o piesă celebră din musicalul „Băieții de pe strada Pál”.

Momentul a marcat și celebrarea zilei de naștere a lui Péter Geszti (autorul a două dintre piesele cântate), prezent la eveniment.

Ferenc Caramel Molnár a cântat primul său mare succes, „Szállok a dallal”, direct pe treptele Parlamentului, iar Gábor Presser a adus nostalgia cu piesa „Eu scriu pentru tine” (făcută celebră de trupa LGT acum 51 de ani).

Pentru a sublinia legătura dintre generații, i s-au alăturat pe scenă actorul József Wunderlich și muzicianul Marci Mehringer.

După încheierea agendei oficiale și a concertelor, sărbătoarea din Piața Kossuth s-a transformat într-o mare petrecere stradală, participanții dansând până târziu în noapte.

