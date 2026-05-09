Structura noului Parlament

Parlamentul ungar s-a reunit pentru prima dată după alegerile parlamentare din 12 aprilie, marcând o schimbare istorică: după 16 ani, guvernarea Fidesz-KDNP a ajuns la final, potrivit publicației Blikk. În fața clădirii Parlamentului din Budapesta, mai mulți oameni s-au adunat pentru a urmări acest moment important, transmis live pe ecrane gigantice amplasate în Piața Kossuth.

Ședința inaugurală a fost deschisă la ora 10.00 de președintele Sulyok Tamás, care a salutat noii parlamentari aleși și cei 11 reprezentanți ai minorităților naționale. La finalul validării, Parlamentul de 199 de membri a fost constituit oficial. Partidul Tisza deține majoritatea cu 141 de mandate, urmat de Fidesz cu 44 de mandate, KDNP cu opt și Mi Hazánk cu șase parlamentari. Aceasta este prima dată, de la schimbarea regimului, când ședința inaugurală se desfășoară în weekend.

Viktor Orban a plecat din funcția de prim-ministru fără un discurs de rămas bun, încălcând o tradiție de 36 de ani, și nici nu s-a prezentat la alegerea succesorului său, conform Telex.

O zi simbolică: numirea premierului și sărbătorirea Zilei Europei

În aceeași zi, Parlamentul l-a ales pe Peter Magyar, liderul Tisza, în funcția de prim-ministru, iar ulterior acesta a depus și jurământul. Este pentru prima dată când un premier este ales chiar în ziua ședinței inaugurale.

Importanța zilei este dublă, deoarece coincide cu Ziua Europei, care marchează celebra Declarație Schuman din 9 mai 1950, un moment crucial pentru integrarea europeană.

De asemenea, cu 193 de voturi pentru și doar două împotrivă, Forsthoffer Ágnes, reprezentantă a Tisza, a fost aleasă în unanimitate președintele Parlamentului ungar. După vot, aceasta a depus jurământul în fața colegilor săi.

Peter Magyar: „Nu voi domni, ci îmi voi sluji țara”

Referitor la schimbarea guvernului, Peter Magyar a declarat că ceea ce s-a întâmplat este un avertisment pentru orice prim-ministru că puterea este trecătoare.

„Nu voi domni, ci îmi voi sluji țara”, a afirmat Magyar, pentru care cuvintele lui József Antall (istoric și fost prim-ministru al Ungariei n.r.) marchează calea de urmat în acest sens: „Voi sluji atâta timp cât serviciul meu este util, o voi face conform celor mai bune cunoștințe ale mele, atât timp cât pot și cât națiunea maghiară o cere”.

Magyar a vorbit despre faptul că nu este mai presus de nimeni din țară și că se află acum pe scaunul de prim-ministru deoarece milioane de maghiari au dorit o schimbare, potrivit Telex.

În opinia sa, acest lucru este o onoare, o obligație morală, dar și un sentiment minunat: „Să lucrezi pentru această țară este un lucru înălțător”. Magyar a mai declarat că Ungaria a reușit întotdeauna să se ridice, iar acum trebuie să se lucreze la cum va arăta „casa noastră, destinul nostru, viitorul copiilor și nepoților noștri”.

