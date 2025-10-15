Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco

Samuel Teles (28 ani) a ajuns la Universitatea Craiova în această vară, la doi ani și jumătate distanță de momentul în care venea pentru prima dată în România
Mijlocașul portughez și-a început aventura în România la Oțelul Galați, sub comanda lui Dorinel Munteanu. Ulterior a intrat pe radarul oltenilor, care l-au transferat în vară, atunci când înțelegerea sa cu formația gălățeană a expirat. Și-a făcut rapid loc în echipa pregătită de Mirel Rădoi.
Află toată povestea pe superliga.ro
SURSĂ: superliga.ro
Foto: https://www.facebook.com/lpf.ro
