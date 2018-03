Adriana Bahmuțeanu vrea să se mărite din nou. Vedeta TV e dispusă să meargă iar la altar, deși s-ar fi putut crede că mariajele eșuate cu Silviu Prigoană au “vindecat-o” de așa ceva.



După mai multe căsnicii eșuate cu Silviu Prigoană, cu zeci de certuri și împăcări, la activ, vedeta TV spune că ar face din nou pasul cel mare, dacă ar găsi bărbatul potrivit. Doar că, de data aceasta, primii care vor spune “da” vor fi cei doi copii pe care-i are cu fostul soț. Fără acordul lor, Bahmu nu ar accepta un nou mariaj, oricât de mult ar iubi.

După o perioadă în care a dispărut și de pe micul ecran, și din viața publică, Bahmu și-a făcut apariția la un eveniment monden, la Ploiești. Vedeta a explicat cărui fapt s-a datorat această “retragere” a sa din televiziune:

“În ultima vreme, nu am mai ieșit din găoace, cum se zice, nu am avut timp și nici chef. Acum, odată cu primăvara, am renăscut și am început să ies, să scot capul, ca gușterul. Copiii îmi ocupă tot timpul, ei merg mereu cu mine, sunt lipiți. Fac multe lucruri, mă ocup în primul rând de ei. E o vârstă pe care vreau să o trăiesc odată cu ei. Îi duc dimineața la școală, îi iau la prânz, mâncăm, facem lecții, alte activități, ieșim în oraș. Pentru că s-au aglomerat mai multe chestiuni din viața mea privată, m-am retras din televiziune pentru o lună, două, trei, să-mi pun viața în ordine. Am însă în continuare o colaborare cu Antena Group”, a spus ea.