Dosarul „Bica-Simu” a ajuns la final, după audierea omului de afaceri Horia Simu, inculpat alături de fosta șefă a DIICOT în acest caz.

Pe parcursul audierii Simu a schimbat parțial declarația dată inițial la DNA și la completul de trei judecători al ICCJ, noua declarație a acestuia venind în favoarea Alinei Bica.

Dosarul nu s-a putut judeca, luni, pentru că avocatul lui Șerban Pop, Alexandru Chiciu a făcut o criză biliară în jurul orei 12.

Totodată instanța a amânat solicitări ale avocatului Alinei Bica de a cere relații de la DNA privind modalitatea de sesizare în acest caz și colaborarea mixtă dintre procurorii DNA și ofițerii SRI.

Totul despre Șerban Pop

Omul de afaceri Horia Simu a vorbit aproape două ore în fața judecătorilor, și asta pentru că a trebuit să explice detaliat de ce își modifică declarații esențiale date la DNA și prima instanță, privind acuzații, făcute la momentul urmăririi penale.

Concret, Simu a spus, luni, în fața instanței, că nu este adevărată afirmația sa potrivit căreia suma de 1,5 milioane de euro cerută de către Șerban Pop, ar fi trebuit să ajungă la persoane din conducerea DIICOT de la acea vreme, așa cum i-ar fi lăsat de înțeles acesta din urmă.

Mai precis, fostul șef al ANAF, Șerban Pop s-ar fi prezentat la el după ce Simu a primit de la DIICOT o solicitare de informații privind societatea Cuprom SA.

„Înainte de redeschiderea dosarului 335/D/P/2012 am primit la sediul firmei o cerere de informații de la DIICOT. Vroiau sa știe activitatea Cuprom SA.

Am rugat financiar contabilul să pregătească documentația. La scurt timp după cerere am primit vizita lui Șerban Pop la sediul firmei mele.

El mi-a spus că știe că am probleme în dosarul Cuprom de la DIICOT și eu știind că este avocat l-am întrebat strict juridic ce se poate face??

Nu a spus de la cine știe că aș avea probleme dar știa. Nu știam și nu înțelegeam care este natura acestor probleme. Eu eram împăcat cu banca privind cumpărarea creanței respective Cuprom SA.

Pop Șerban mi-a spus atunci ca va merge sa vadă despre ce este vorba, n-a precizat unde sau la cine, și că că reveni, după investigațiile sale juridice”, a povestit Simu.

Adevăr sau minciună?

„După două trei săptămâni m-am revăzut cu domnul Pop. A spus că problemele juridice sunt deosebit de grave dar că se pot închide contra unui comision de 1,5 milioane de euro.

Atât la fond cât și la DNA am spus că a Pop a spus ca acești bani trebuie duși cuiva din conducerea DIICOT.

Nu este adevărată această afirmație. Vreau să precizez ce s-a întâmplat când am declarat asta…nu mai mențin această afirmație din declarațiile anterioare: ea a fost dată la DNA unde am dat declarație în fața procurorului după ce am fost adus din arest, și trei zile consecutiv ținut timp de câte 12 ore în anchetă”, s-a văitat afaceristul care și-a modificat acum declarația.

Concret, această schimbare de declarație consolidează apărarea Alinei Bica în acest dosar și aruncă în aer una dintre acuzațiile procurorilor DNA.

Negocierea cu DNA

„Am fost asistat de avocatul Ciobanu. Târgul propus de procurorul Gheorghe Popovici a fost fie să rămân martor și să denunț pe toți procurorii care au dat soluție în cazul Cuprom.

Respectiv cel 335, privind Cuprom SA, respectiv pe Codruț Olaru, pe Alina Bica și Cătălin Purcărin.

Neștiind nimic despre ei am refuzat să îi nominalizez, iar în schimb mi s-a sugerat la sfârșitul celor trei zile să fac mențiunea expresă “cineva din conducerea DIICOT”, ca să scap de arest preventiv în continuare.

Și azi mi-e rușine de ce am acceptat să fac dar ăsta e contextul în care am făcut respectivele afirmații”, a mai spus afaceristul în spovedania făcută în fața judecătorilor.

„Până să fiu arestat nu eram emotiv”

Întrebat insistent de către instanță de ce nu a afrimat la fel la anchetă și apoi în timpul audierii de către primii judecători din caz, Simu s-a scuzat spunând că este „emotiv”, că în timpul anchetei a cedat pretinselor presiuni ale procurorilor DNA și că la instanța de fond nu ar fi fost lăsat să vorbească liber.

„Astfel am făcut acea afirmație ireală. Eu am denunțat și suma de 1,5 milioane de euro și la suma de 150.000 de euro.

Nu era nimeni de față când Pop mi-a cerut acei bani. Apoi am spus doamnei Camelia Dumitru ce mi s-a cerut dar nu și pentru ce.

Ea era contabila firmei. I-am spus că aș avea o datorie față de Pop Șerban. Nu i-am spus pentru ce ar fi datoria.

Mi s-a spus că sunt necredibil.

Sunt o fire emotivă. Nu am fost lăsat să vorbesc la instanța de fond. Dacă nu spuneam exact cum doreau ei mă opreau. Până să fiu arestat nu eram emotiv.

Mențin afirmația că banii ar fi trebuit să ajungă la oameni extrem de periculoși. Nu mențin că suma aceasta urma să ajungă la șefi ai DIICOT”, s-a mai confesat Horia Simu.

Mă căuta pe mine sau pe directoare

„Am avut foarte multe afaceri în Africa. Acolo când ți se cer 1000 sau zece mii de euro îi dai fără să întrebi.

Când ți se cer 1,5 milioane de euro, tot acolo, îi dai pentru că o sumă de genul ăsta indică că se pot petrece acțiuni demne de suma asta.

Suma mi s-a părut exorbitantă. Mi s-a redeschis dosarul de urmărire penală. Domnul Pop mă suna și îmi dădea mesaje întrebând când plătesc. Mă căuta pe mine sau pe directoarea financiară.

Nu discuta pe telefon și îmi cerea să ne întâlnim. O dată sau de două ori cred că a fost prezentă Dumitru Camelia.

Niciodată n-a făcut vreo trimitere directă către nume persoane sau alte elemente. De la redeschiderea dosarului și până azi Pop…

Am înțeles din insistența lui Pop că dacă nu voi plăti suma de bani voi fi arestat.

Inițiativa încheierii contractelor cu casa de avocatură a lui Șerban Pop mi-a aparținut. Contractele au fost reale, casa de avocatura a prestat servicii.

Pop a cerut bani degeaba

În esența totuși contractele au fost pe fondul discuțiilor cu domnul Pop. Practic la insistențele sale am încheiat contractele.

După semnarea acestor contracte nu am mai avut întâlniri asa dese cu domnul Pop. Nu m-a mai căutat, nu m-a mai întrebat nimic.

În septembrie octombrie 2015 presiunea revenise pentru continuarea contractelor.

Am dat 150.000 de euro prin doamna Dumitru, erau într-un plic maro. I-am spus doamnei ce e în plic dar nu și pentru ce.

E adevărat că Șerban Pop se ocupa de vânzarea unor echipamente de la firmele mele și el reține diferența dintre valoarea de 1,5 milioane de euro și cei 150.000 achitați deja.

Nu am plătit toți acești bani, iar dosarul a fost redeschis de două ori. Eu nu am fost chemat pentru declarații. Este în fază de cercetare în rem.

Aceste soluții de redeschidere demonstrează că Șerban Pop nu avea influența pretinsă.

Șerban Pop a spus într-o discuție avută la hotelul Tulip în decembrie 2014 acesta a spus că lumea nu mai are răbdare cu mine și că el plătise în numele meu un milion de euro.

În capul meu am focalizat doar faptul că el ar fi plătit un milion de euro de la el ceea ce mi s-a părut neveridic. În total i-am plătit cam 230.000 și ceva de mii de euro. Am dat banii ăștia pentru liniștea afacerilor și pentru a fi lăsat în pace”, s-a mai plâns omul de afaceri.

Final de dosar

După audierea lui Horia Simu judecătorii au stabilit ca pledoariile finale să fie ascultate în 11 iunie, termen până la care instanța va soluționa și mai multe cereri ale Alinei Bica și ale celor judecați alături de ea în acest caz.

