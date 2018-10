„Ne bucurăm că a doua dorinţă mare a noastră s-a împlinit. Ne-am dorit, şi eu şi George, doi copii. Este exact ce ne-am dorit. N-o să vină şi al treilea, ne-am dorit doi şi atât. Am păstrat foarte multe lucruri de la Ella, dar nu ştim încă dacă este băieţel sau fetiţă”, a spus Andreea Bălan.

„Nu simt ce este, dar am simţit la două săptămâni de la concepere că eu sunt gravidă. Conceperea a avut loc pe 23 iunie de ziua mea. Am făcut vreo zece teste. Nu mă credea George. Nici nu se bucura. Am mai încercat de vreo două ori să vedem ce sex este, dar nu am reuşit. Important este să fie sănătos. Mi-am programat intenţionat să rămân aşa gravidă. Data trecută am rămas însărcinată în ianuarie şi am pierdut toată vara de concerte. N-am pedepsit-o niciodată pe Ella. Nu, deloc, nu sunt superstiţioasă. Şi acum o să cumpărăm câteva body-uri, unisex. De asortat hăinuţe se ocupă George”, a mai spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan e gravidă cu al doilea copil. Știrea, dezvăluită în exclusivitate de cântăreață pentru revista Unica, este însoțită de un editorial foto superb cu vedeta în compania soțului ei, actorul George Burcea, și fetița lor de doi ani, Ella Maya. Cei doi nu au arătat până acum chipul copilei în nicio fotografie, așadar, noul număr al revistei bifează două premiere.

