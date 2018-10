Pictorialul cu Andreea, George Burcea și fetița lor a fost realizat fix în ziua în care Ella Maya a împlinit doi ani, pe 9 octombrie. Atunci, vedeta de 34 de ani a dezvăluit cum a schimbat-o apariția unui copil și cum și-a mai dorit unul foarte repede după nașterea Ellei, dar soțul ei i-a spus să mai stea puțin. Și l-a ascultat: „Sunt însărcinată în cinci luni, noul bebe o să apară în viața noastră la începutul lunii martie”.

„Știu că sună ca un clișeu, dar apariția unui copil nu numai că te maturizează, te și schimbă. Pe mine m-a făcut mai fericită și m-a calmat”

Andreea spune se simte pregătită pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil, pentru că a parcurs din punct de vedere emoțional drumul de vindecare a rănilor din trecut: „Știu că sună ca un clișeu, dar apariția unui copil nu numai că te maturizează, te și schimbă. Pe mine m-a făcut mai fericită și m-a calmat. Datorită copilăriei mele, am fost foarte mulți ani colerică, efervescentă și perfecționistă. Ceream foarte mult și de la mine și de la echipa mea. De la mine ceream mult pentru că atunci când eram mică, și mie mi se cerea, fie din partea publicului, fie de către părinte sau de către oamenii din jur, să fiu perfectă. Urcă-te pe scenă, cântă bine, zâmbește, fii perfectă. Toată viața mea am crezut că trebuie să fiu perfectă și că dacă sunt perfectă, lumea mă iubește. În trecut, nu știam să mă iubesc pe mine și n-o făceam. Dar mi-am dat seama, după 30 de ani, cu terapie, cu cărți citite, cu călătorii, că e ok să fii imperfect și că e ok să te iubești așa cum ești și să-ți accepți defectele, adică să te iubești pe tine”.

„Totul e foarte haios și jucăuș, mai ales acum, la doi ani, când începe să vorbească și să pocească cuvintele. Este o veselie generală”

Ella Maya a apărut în viața Andreei la finalul procesului terapeutic și al căutărilor emoționale ale artistei și a adus multe schimbări în viața acesteia. „Am devenit mai calmă, mai înțeleaptă, mai liniștită, nu mă mai enervează orice, ca înainte, nu mai caut perfecțiunea. Când vezi pereții măzgăliți și plastilina împrăștiată pe jos, nu te mai enervează nimic, oricum ești plină de plastilină pe picioare. Viața mea a devenit ca un desen animat, totul este foarte haios și jucăuș, mai ales acum, la doi ani, când începe să vorbească și să pocească cuvintele. Este o veselie generală”.

L-am întrebat și pe George cum s-a schimbat viața lui de când a devenit tată și mi-a răspuns că odată venită pe lume, Ella Maya i-a adus ceea ce îi lipsea constant în viață – zâmbetul de zi cu zi: „Nu pot să văd o singură zi fără ea, fără noi, fără mirosul special de copil, fără mânuțele ei mici care te cuprind seara la somn sau fără ochii ei plini de adevăr. Să fii tată este o minune și nu cred că mai contează dacă ai băiat sau fată, ci trebuie să mulțumești pământului că te ține și-ți oferă asemenea bucurii”.

Ia pauză doar 3 luni, din ianuarie până la sfârșitul lui martie

Pentru venirea noului membru al familiei, Andreea spune că nu se prea pregătește, pentru că a învățat multe lucruri din experiența primei sarcini. Știe ce o așteaptă, o să nască tot prin cezariană, a păstrat rochițele care i-au rămas mici Ellei Maya, iar în cazul în care copilul va fi băiat, le va face cadou cuiva care are nevoie.

Cât despre proiectele profesionale, de data aceasta s-a pregătit mult mai bine decât acum doi ani și a planificat totul în cel mai mic detaliu. Va cânta până după revelion, apoi, în ianuarie va lua o pauză, iar la sfârșitul lunii martie se va reîntoarce pe scenă.

