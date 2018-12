Cabral a declarat că soţia sa şi-ar fi dorit să nască natural, dar din cauza complicaţiilor, nu a mai fost posibil. „Andreea a vrut foarte mult să nască natural şi până la urmă, nu s-a mai putut. Mult prea multe complicaţii. Plus că Andreea e micuţă, e minionă, iar copilul a avut 3,6 kilograme. Doctorul a zis . Andreea e ok, nu e în cea mai spectaculoasă perioadă din punctul de vedere al formei fizice, dar este mai frumoasă ca niciodată şi este fericită”, a declarat Cabral la Pro tv.

La scurt timp după ce soția lui a născut, prezentatorul de televiziune a făcut publică prima imagine cu micuța. „Salut. Sunt Cabi. Tatăl lui Inoke și al… Petuniei (da, nu avem nume nici acum). În primul rând… vă spun că m-ați făcut praf cu mesajele de ieri. V-ați oprit și ne-ați urat frumos, de m-a luat și mai tare de cap. Și pentru asta vă mulțumim! În al doilea rând, pare că mulți au intuit deja… la fel cum n-am prea expus-o pe Inoke, n-o voi expune nici pe sorsa a mică. E mai bine așa, mai ales pentru ele. Și vă mulțumim că înțelegeți treaba asta. Pitica e bine. Grăsuță, scandalagioaică și atentă deja la tot ce e în jur. Andreea Ibacka e bine și ea. Mă rog, fericită leșinată… Am pus prima poză pe care o am cu ea. Ea mă ține de deșt, eu leșin… d-astea', a spus Cabral. Prezentatorul mai are o fiică, Inoke, din mariajul cu Luana Ibacka.

