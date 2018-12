„Este un moment foarte special. Vreau să spun că este interesant pentru mine că acest an a fost cel mai bun din cariera mea, dar cel mai greu din viața mea personală”, a declarat Ariana Grande, potrivit Daily Mail.

Cel mai probabil, Ariana Grande se referea la viața ei romantică. Ea a început, în 2016, o relație cu rapperul Mac Miller, urmând să se despartă de el în luna mai a acestui an. În luna septembrie, Mac Miller a murit din cauza unui cocktail de alcool, medicamente și droguri.

Totodată, ea a mai avut o relație amoroasă cu actorul de comedie Pete Davidson. Cei doi au început să se întâlnească în luna iunie, iar după câteva săptămâni, Pete i-a propus să se logodească. Relația celor doi a luat sfârșit în luna octombrie.

„Probabil că multă lume crede că m-am remontat și că sunt bine. Și chiar așa e, dar în ceea ce privește viața mea personală, nu am nicio idee despre ce naiba fac. Într-adevăr, a fost un an foarte dificil. Vreau să spun oricui se află în aceeași ipostază că nu este singur”, a declarat artista.

Ariana Grande a mai declarat că, în ciuda averii, celebrității și succesului uriaș de care se bucură, cel mai bine se simte în sânul familiei și alături de oamenii care i-au fost mereu aproape.

„Am tot ce am visat și am realizat târziu că oamenii care erau în viața mea mă făceau cea mai fericită”, a spus cântăreața la gala de la New York.

CITEȘTE ȘI: Conflict de interese de 3.600 de euro pe zi. Complexul Energetic Oltenia angajează fără licitaţie aceeaşi firmă pusă să recupereze datorii de la gigantul energetic

FOTO: EPA