„Amândoi aveți voci foarte bune, însă aleg să merg mai departe cu Bogdan” , a spus Smiley, după momentul celor doi.

Bogdan Ioan, este un tânăr de 28 de ani din Constanța care a făcut senzație, în audiții la Vocea României cu interpretarea sa a piesei Earth Song a lui Michael Jackson. Toți jurații s-au întors de la primele note pe care le-a luat cântărețul, iar pe tot parcursul interpretării, cei patru jurați au rămas fără cuvinte. Mai mult, Smiley l-a rugat chiar să mai cânte odată fragmentul din melodia regretatului cântăreț american.

Tudor Chirilă a spus că Bogdan Ioan i-a transmis aceleași emoții pe care le-a simțit în 1992, atunci când a fost la concertul lui Michael Jackson de la București, iar Smiley, cel pe care constănțeanul l-a ales până la urmă, a spus că în cele opt sezoane petrecute la Vocea României nu a mai auzit așa ceva. 'Sunt șocat! Mi-ar plăcea să am ocazia să lucrez cu tine. Vocea ta te va duce departe. M-ai lăsat fără cuvinte. Nu am auzit pe nimeni să cânte așa ca Michael Jackson. Sunt de opt sezoane la Vocea României, dar nu am mai auzit așa ceva!', a spus Smiley.

Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, s-a arătat impresionat de Bogdan Ioan, concurentul de la Vocea României care a impresionat publicul și milioane de telespectatori și internauți cu felul în acre a interpretat melodia Earth Song a lui Michale Jackson.

Citește și

VIDEO / Mesaj tulburător al elevilor de la Liceul Gheorghe Lazăr din București: Rămâneţi acasă şi schimbaţi România!