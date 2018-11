Așadar, este important de știut ce anume ne predispune la acest diagnostic, dar și care sunt pașii corecți după ce bănuim o astfel de afecțiune.

Boala hemoroidală este în continuare un tabu pentru români spune doctorul, care atrage atenția că vede tot mai multe cazuri dramatice: diagnostice grave care au fost interpretate de pacienți drept banali hemoroizi și tratate după ureche. Dr. Andronesi are câteva exemple:

„Recent, am văzut o doamnă care credea că are abces anal, probabil citise pe internet, când, de fapt, avea o tumoră sângerândă, care trebuie operată, iradiată. Sau, mai demult o altă doamnă de 40 de ani, tânără, credea că are un hemoroid de câteva luni, de fapt era o tumoră anală, a fost trimisă la iradiere, după aceea a trebuit operată. Iar operația în cancerele de anus înseamnă amputație de rect. Dacă ea venea de la început, când era un polip sau o formă benignă, nu se ajungea la formele grave și la tratamentele agresive”, este de părere expertul celei mai moderne clinici de proctologie din țară.