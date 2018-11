Carmen Iohannis a fost citată pentru a se prezenta joi, 15 noiembrie, la Parchetul General, într-un dosarul deschis ca urmare a plângerii depuse de publicația „Lumea Justiţiei”, cu privire la casele familiei din Sibiu.

Plângerea îi vizează pe notarul din Sibiu, Radu Gabriel Bucşă, şi pe soţii Carmen şi Klaus Iohannis. Plângerea acuză modul în care cuplul prezidenţial a intrat, începând cu 1999, în posesia a două imobile în centrul Sibiului. Imobilele aparţineau statului român şi erau administrate de Primăria Sibiului, care a fost condusă în perioada iulie 2000 – noiembrie 2014 de Klaus Iohannis.

În sesizare se arată că, de pe urma exploatării unui imobil, soţii Iohannis au obţinut 320.000 euro, până când instanţele braşovene le-au anulat atât actul de vânzare-cumpărare declarându-i cumpărători care nu pot invocă buna-credinţă. Au fost desființate și actele de moştenire care au stat la baza preluării imobilului din patrimoniul statului, relatează Mediafax.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că dosarele respective au fost închise pentru că nu exista fapta, și nu pentru că l-ar fi cunoscut pe vreun procuror Lazăr, așa cum a afirmat președintele PSD Liviu Dragnea.

„Eu nu am avut niciun dosar. Toate s-au clasat. Am văzut că acest harnic Dragnea cu valizele lui. Nici nu e orginal, el adună articole pe care alţii şi dvs le-aţi scris în timpul celor cinci campanii. Aceste clasări s-au făcut nu pentru că mă cunosc cu Lazăr 1, doi sau altcineva, ci s-au clasat pentru că au fost fapte. Eu ştiu ce am făcut la primărie, la preşedinţie. Eu nu am comis niciodată nicio faptă penală, lucru care este la fel de adevărat şi pentru soţia mea Carmen”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.